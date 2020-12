Russischer Vize-Außenminister ruft die Nato zu Stopp gemeinsamer Atommissionen auf

„Vieles kann im Bereich der Reduktion von Risiken auf der Atomebene erreicht werden, falls die Nato ihre Praxis der sogenannten gemeinsamen Missionen (nuclear sharing) stoppt, die dazu führt, dass solche Waffen auf dem Territorium nichtatomarer Staaten, also der Allianzmitglieder, stationiert werden können; und diese Staaten können zur Lieferung solcher Waffen veranlasst werden“, sagte Rjabkow.

Verletzung des Atomwaffensperrvertrags

„Das führt nicht nur zur Destabilisierung, sondern verletzt direkt die Artikel 1 und 2 des Atomwaffensperrvertrags“, sagte er bei der Online-Konferenz „Fort Ross“ 2020.

Im Oktober hatte der Nato-Generalsekretär, Jens Stoltenberg , erklärt, dass die Nato-Länder die Käufe von Raketenabwehrsystemen und Kampfjets neuer Generation als Antwort auf das Wachstum des Raketenkernwaffen-Potentials Russlands intensiviert hätten. Dazu äußerte er:

„Die Verbündeten erwerben neue Flugabwehrraketensysteme wie Patriot (die amerikanischen) und SAMP/T (die französisch-italienischen).“

Der Atomwaffensperrvertrag, auch Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen oder Nuklearer Nichtverbreitungsvertrag (NVV) ist ein internationaler Vertrag, der das Verbot der Verbreitung und die Verpflichtung zur Abrüstung von Kernwaffen sowie das Recht auf die „friedliche Nutzung“ der Kernenergie vorsieht.

Dieser wurde am 1. Juli 1968 von den USA, der Sowjetunion und Großbritannien unterzeichnet und trat am 5. März 1970 in Kraft. 1995 wurde er auf unbestimmte Zeit verlängert.

ak/ae