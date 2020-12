Iranischer Atomphysiker mit satellitengesteuerter Waffe ermordet – Medien

Der hochrangige iranische Atomphysiker Mohsen Fachrisadeh ist laut dem iranischen TV-Sender Al-Alam mit einer aus dem All gelenkten Waffe getötet worden.

„Die bei der Ermordung genutzte Waffe aus israelischer Produktion wurde mithilfe eines Satelliten kontrolliert“, zitiert der Sender einen nicht genannten Sprecher.

Der 63-jährige Wissenschaftler war am 27. November angegriffen worden, als er mit seinem Auto in der Nähe von Teheran unterwegs war und ist im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars wurde sein Fahrzeug aus einer Entfernung von 150 Meternaus einem Nissan-Wagen beschossen. Am Tatort gab es keine Täter.

Das offizielle Teheran bestätigte, dass keine Täter am Tatort vorzufinden waren. Man hätte aber feststellen können, wer das Attentat geplant und organisiert hatte.

Fachrisadeh war der Leiter der Forschungs- und Innovationsabteilung des iranischen Verteidigungsministeriums.

om/ae