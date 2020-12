Karabach mit Armenien verbinden: Aserbaidschans Staatschef schlägt Bau neuen Korridors vor

„Jetzt ist allen gut bekannt, dass der Latschin-Korridor durch die Stadt Latschin verläuft. Daher befindet sich die Stadt Latschin inmitten dieses Korridors. Ich habe aber dem russischen Präsidenten während der Gespräche gesagt, dass die Stadt Latschin auch an uns übergeben werden soll. Deswegen schlagen wir vor, einen neuen Korridor zu bauen“, so Alijew in seiner Ansprache an die Bevölkerung.

„(…) Eine Route des neuen Korridors zu entwickeln, der Bergkarbach und Armenien verbindet, und diesen zu bauen. Hier sind auch die Fristen angeführt – innerhalb von drei Jahren“, fuhr er fort.

„Ich denke, dass wir das auch früher schaffen können. Nach der Festlegung der Parameter des neuen Korridors wird die Stadt Latschin an uns zurückgegeben. Dieses Thema verdient besondere Beachtung, denn wenn ich es nicht in die Erklärung aufgenommen hätte, würde der Latschin-Korridor immer noch die Stadt Latschin umfassen.“

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, äußerte nun, dass der Kreml diese Aussagen nicht kommentiert. „Ich werde dieses Thema unbeantwortet lassen.“

Vereinbarung zu Bergkarabach

In der Nacht zum 10. November hatten Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach seit dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument schließt außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen mit ein.

Armenien soll drei Kreise an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

ak/sna/ae