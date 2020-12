Alijew schlägt „Übergabe von Marseille“ an Armenier vor

Der aserbaidschanische Präsident Ilcham Alijew hat Paris vorgeschlagen, die Stadt Marseille an die in Frankreich lebenden Armenier abzutreten und somit einen „zweiten Staat“ für sie zu schaffen. Alijew reagierte damit auf eine Resolution des französischen Senats, die unter anderem den Abzug der aserbaidschanischen Truppen aus Bergkarabach fordert.

„Länder, die Tausende Kilometer von hier (Bergkarabach – Anm. d. Red.) entfernt sind, fassen heute Beschlüsse, beraten dazu in Parlamenten. Was hat das Parlament Frankreichs mit unserer Frage zu tun? Wie lange ist Frankreich Co-Vorsitzender in der Minsker Gruppe? Hat es überhaupt irgendetwas erreicht? Einen konkreten Schritt zur Lösung dieser Frage unternommen?“, kritisierte Alijew in einer Fernsehansprache.

Aber jetzt, setzte der Präsident fort, wo die Frage geklärt sei (…) verabschiedet der Senat Frankreichs eine Resolution, damit die Unabhägigkeit von Bergkarabach anerkannt werde.

„Wenn sie euch gefallen (die Armenier – Anm. d. Red.), dann – das habe ich schon während des Krieges gesagt – übergebt ihnen die Stadt Marseille, ändert den Namen, gründet dort einen neuen Staat für sie. Aber niemand darf sich in unsere Angelegenheiten einmischen“, so Alijew.

Nach Ansicht des aserbaidschanischen Präsidenten ist die Bezeichnung „Bergkarabach-Konflikt“ von nun an Geschichte. „Ich rate davon ab, diesen Begriff weiterhin zu verwenden. Nur in Bezug auf die Geschichte sollte man diesen Begriff natürlich gebrauchen“, erklärte der Staatschef.

Zuvor hatte der französiche Senat eine Resolution zu Bergkarabach angenommen. Darin wird die Regierung dazu aufgerufen, die Unabhängigkeit von Bergkarabach anzuerkennen, sowie der Abzug der aserbaidschanischen Truppen aus der Region gefordert. Jean-Baptiste Lemoyne, Staatssekretär im Außenministerium, sagte jedoch in der Senatssitzung, dass eine einseitige Anerkennung der Unabhängigkeit von Bergkarabach durch Frankreich niemandem nützen und den Friedensprozess nicht voranbringen werde.

Krieg in Bergkarabach beendet

Der seit dem Zerfall der Sowjetunion schwelende Konflikt um Bergkarabach war am 27. September eskaliert. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen. Erschwerend kam hinzu, dass Baku aktiv von der Türkei (Nato-Mitglied) unterstützt wurde. Armenien ist seinerseits Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS).

Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege, Ilcham Alijew, und der armenische Premierminister, Nikol Paschinjan, hatten in der Nacht zum 10. November ein Waffenstillstandsabkommen für Bergkarabach geschlossen. Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Armenien soll drei Gebiete an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

