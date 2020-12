Nord Stream 2: Deutschland genehmigt weitere Rohrverlegung bis Jahresende

Es werde ein Antrag für die Arbeiten von Januar bis April 2021 untersucht, wie die Pressestelle des Amtes am Dienstag mitteilte. Laut der Sprecherin Merle Mansfeld könnte die Verlegung der Rohrleitungen am 5. Dezember wieder aufgenommen werden. Sie merkte auch an, dass nach BSH-Angaben dasdie Verlegungsarbeiten durchführen wird.

Für die Arbeiten im ersten Quartal des kommenden Jahres sei noch eine Abstimmung erforderlich.

Nord Stream 2

Das Projekt umfasst den Bau von zwei Strängen einer Gaspipeline mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Deutschland.

Die Pipeline verläuft in den Territorialgewässern von Russland, Finnland, Schweden, Dänemark und Deutschland und kostet rund zehn Milliarden Euro.

Die USA, die verflüssigtes Erdgas auf den europäischen Markt bringen wollen, treten gegen den Bau der Gaspipeline auf. Washington hatte im Dezember Sanktionen gegen das Nord-Stream-2-Projekt verhängt und von den Partnerunternehmen einen unverzüglichen Arbeitsstopp gefordert. Das schweizerische Unternehmen Allseas stellte daraufhin die Arbeit ein. US-Politiker erwägen derzeit eine Erweiterung der Restriktionen.

Offiziell teilte der Konzern Gazprom im August nur mit, dass er weiter zu seinen Plänen zum Weiterbau von Nord Stream 2 stehe und die dafür notwendigen Arbeiten erfülle. Das Unternehmen sei jedoch in der öffentlichen Preisgabe der Informationen beschränkt, unter anderem wegen des erheblichen Drucks, der auf das Projekt ausgeübt werde.

om/gs