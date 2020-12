Russland und Österreich wollen Arbeitsgruppe zur Corona-Behandlung bilden

Beide Minister haben per Videoschalte verhandelt.

„Bei dem Treffen einigten sich die Minister darauf, eine Arbeitsgruppe für die Behandlung von Patienten mit der neuen Coronavirus-Infektion Covid-19 sowie eine Arbeitsgruppe für die Testsysteme der Zellelemente T einzurichten“, so der Pressedienst des russischen Gesundheitsministeriums.

26.402 Corona-Neuinfektionen in Russland

Die Parteien hätten Informationen über die Situation mit der Ausbreitung der Coronavirus-Infektion ausgetauscht sowie organisatorische, hygienische und medizinische Maßnahmen, die beide Länder in dieser Hinsicht ergriffen hatten, besprochen. teilte der Pressedienst mit.

An einem Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 26.402 neue Corona-Fälle (Stand: 01.12.2020, 11:00 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 2.322.056. Die meisten wurden in Moskau (612.248) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 6524 Fällen gegenüber dem Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden sind in Russland 569 Patienten gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 40.464.

Corona-Pandemie in Österreich

Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es in Österreich laut Angaben des Sozialministeriums 283.689 positive Testergebnisse. Mit Stand vom 01. Dezember (09:20 Uhr) sind österreichweit 3325 Personen an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Derzeit befinden sich 4482 Personen aufgrund einer Corona-Infektion in Krankenhausbehandlung, davon 691 auf Intensivstationen.

