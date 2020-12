Abzug russicher Friedenstruppen aus Transnistrien? Lawrow kommentiert Sandus Vorhaben

„Natürlich nehmen wir Sandus konzeptuelle Aussagen über die Priorität einer europäischen Ausrichtung bei der Entwicklung der internationalen Beziehungen Moldaus zur Kenntnis – sowie auch die Absicht, mit Russland gute Beziehungen zu bewahren. Ich denke, dass gute Beziehungen mit jedem Land (…) die Berücksichtigung gegenseitiger Interessen beinhalten, die Berücksichtigung der Vereinbarungen, welche zuvor getroffen wurden“, sagte Lawrow in einer Pressekonferenz nach einer Sitzung der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS).

Die moldauische Präsidentin brachte am Montag in einer Pressekonferenz den Abzug der russischen Truppen aus Transnistrien ins Gespräch . „Es gibt eine operative Gruppe russischer Streitkräfte in Transnistrien. Zu dieser Gruppe hat es nie eine Vereinbarung mit Moldau gegeben. Daher müssen die Truppen und Waffen von Moldaus Territorium abgezogen werden“, sagte Sandu.

Außerdem soll ihrer Ansicht nach die Friedensmission in der Region durch eine zivile Mission unter Beobachtung durch die OSZE ersetzt werden. Sie werde dieses Thema mit der russischen Führung besprechen, sagte die Präsidentin am Montag.

Truppen sichern Frieden in der Region

Kremlspecher Dmitri Peskow nahm bereits am Vortag Stellung zu Sandus Äußerung hinsichtlich Transnistriens. Der Abzug der russischen Truppen könnte zu Spannungen in der Region führen, so Peskow. Russland behalte eine wichtige Funktion in Transnistrien. Außerdem habe es dazu keine Gespräche zwischen Moskau und Chiᶊinǎu gegeben. Moskau hofft laut Peskow weiterhin auf einen „konstruktiven Dialog“, den es bisher mit dem scheidenden Präsidenten Igor Dodon gegeben habe.

Moldau gilt als das ärmste Land Europas. Das Land steckt seit der Unabhängigkeit 1991 in einer Dauerkrise: Das Grenzland zur Ukraine östlich des Flusses Dnester hat sich als Transnistrien faktisch abgespalten. Dort hat Russland Truppen mit UN-Mandat stationiert. Auch mit dem autonomen Gebiet Gagausien kommt es bisweilen zu Spannungen.

