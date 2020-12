Ja was denn nun? Nato-Außenminister plädieren für „Eindämmung Russlands”… und für Dialog

Die Nato-Außenminister haben sich am Dienstag für eine „Eindämmung Russlands“ ausgesprochen. Ihnen zufolge ist aber auch wichtig, den Dialog nicht aufzugeben.

„Wir passen das Abschreckungspotenzial der Nato an, um auf destabilisierende Maßnahmen Russlands zu reagieren. Gleichzeitig sind wir uns alle einig, dass wir uns um einen Dialog mit Russland bemühen müssen“, sagte der Chef der Allianz, Jens Stoltenberg, auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Der Nato-Generalsekretär machte auf „Verstöße und Untergrabung von Verträgen durch Russland“ aufmerksam, ohne jedoch konkret darauf einzugehen.

Die Sitzung des Nordatlantikrates auf der Ebene der Außenminister findet am 1./2. Dezember in Brüssel im Rahmen einer Videoschalte statt. Im Vorfeld dieser Sitzung hatte Stoltenberg am Montag die Notwendigkeit betont, die Nato-Präsenz im Schwarzen Meer zu verstärken.

