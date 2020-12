Tote und Verletzte nach Amoklauf in Trier – 51-jähriger Deutscher rast durch Trierer Innenstadt

Nach einem Amoklauf in Trier sind fünf Tote, mehrere Verletzte und traumatisierte Menschen zu beklagen. Der Täter ist in Polizeigewahrsam und wird verhört. Über Motive gibt es noch keine Erkenntnisse. Politiker von Stadt, Land und Bund sind entsetzt. Hilfsangebote aus der Saar-Lux-Region kamen schon wenige Minuten nach der Tat.

Der erste Notruf erreichte die Polizei in Trier um 13:47 Uhr. Danach liefen im Sekundentakt weitere Alarmierungen in der Notrufzentrale ein, wie auf einer Pressekonferenz am Abend berichtet wurde. Alle Notrufe meldeten ein Fahrzeug, das in der Innenstadt von Trier, in der Nähe der weltberühmten Porta Nigra aus der Römerzeit, gezielt Menschen an- und überfahre.

Erste Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten waren schon nach vier Minuten vor Ort, fanden das im Vorderbereich deutlich beschädigte Tatfahrzeug, einen schwarzen Geländewagen der Marke Landrover, in der Christophstraße stehend vor, darin einen Mann sitzend, der trotz Widerstand überwältigt werden konnte.

Fünf Tote und dutzende verletzte und traumatisierte Menschen

Dem Amoklauf fielen nach jüngsten Angaben insgesamt fünf Personen: ein neun Monate altes Baby, drei Frauen im Alter von 25, 52 und 73 Jahren sowie ein 45-jähriger Mann zum Opfer, die alle durch die Attacke mit dem Auto ihr Leben verloren. Die Wucht des Aufpralls soll so groß gewesen sein, dass Opfer durch die Luft flogen, berichteten Augenzeugen. Bei Redaktionsschluss dieses Artikels hatte die Polizei vier Schwerstverletzte registriert, fünf Menschen mit erheblichen und sechs mit leichten Verletzungen. Unter den Verletzten befindet sich auch die Mutter es toten Babys. Hinzu kommen mehr als zwei Dutzend unterschiedlich traumatisierte Menschen, die entweder dem Täter nur knapp entkamen oder Augenzeugen des Geschehens wurden.

Vorbildlicher Soforteinsatz von über 700 Polizisten und Rettungshelfern

Innerhalb kürzester Zeit hatte die Polizei rund 450 Beamte zusammengezogen, darunter auch Kräfte der Bundes- und Wasserschutzpolizei, da noch nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, dass es nicht weitere Täter gäbe. Mehr als 300 Rettungskräfte, darunter Notärzte, Feuerwehr und Seelsorger, waren ebenfalls nur wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort und begannen mit der Bergung und Versorgung der Geschädigten.

Passanten sicherten vorbildlich Erstversorgung der Geschädigten

Der Leiter des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst in Trier, Andreas Kirchartz, äußerte während der Pressekonferenz seine Bewunderung und Dankbarkeit für die umsichtige und prompte Ersthilfe von Passanten und Trierer Bevölkerung. Kein einziger Geschädigter wurde durch die Rettungskräfte angetroffen, ohne, dass nicht bereits Passanten bei ihnen waren, die sie erstversorgten.

Krankenhäuser aus Luxemburg, Frankreich und dem Saarland boten sofort Hilfe an

Der Oberbürgermeister von Trier, Wolfram Leibe, bedankte sich nicht nur bei den Bürgern seiner Stadt, sondern auch bei den Behörden in Luxemburg, im französischen Metz und in Saarbrücken, die nur wenige Minuten nach Bekanntwerden der Tragödie Hilfe der dortigen Kliniken angeboten hatten. Allerdings waren die beiden Krankenhäuser in Trier sofort in der Lage, alle Geschädigten angemessen zu versorgen. Leibe bezeichnete diesen 1. Dezember 2020 als wahrscheinlich schwärzesten Tag in der Geschichte der mehr als 2.000 Jahre alten Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz, berichtete davon, dass die Bundeskanzlerin mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz telefoniert und ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl ausgedrückt habe. Lewentz selbst hatte ein ähnliches Telefongespräch mit Bundesinnenminister Horst Seehofer.

Täter ist ein 51-jähriger in Trier geborener Mann deutscher Staatsangehörigkeit

Oberstaatsanwalt Peter Fritzen von der dortigen Staatsanwaltschaft berichtete, nach derzeitigem Erkenntnisstand handele es sich bei dem Täter um einen 1969 in Trier geborenen Mann, der in den letzten Tagen und Wochen keinen festen Wohnsitz gehabt habe, aber vorher dauerhaft in Trier wohnhaft gewesen sei. Der Mann sei bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Das Tatfahrzeug war auf den Namen eines mit dem Tatverdächtigen bekannten Mannes zugelassen, der aber in keiner Verbindung zum Tatgeschehen stehe und dem Tatverdächtigen das Fahrzeug schon vor einer Weile leihweise überlassen haben. Der Tatverdächtige soll in den letzten Tagen in dem Wagen übernachtet haben. Bei der Festnahme wurde ein Alkoholwert von 1,4 Promille festgestellt. Die Blutprobe soll Aufschluss über die Menge des konsumierten Alkohols geben.

Derzeit Tatmotiv und psychische Schuldfähigkeit des Täters unklar

Derzeit gebe es keinen Hinweis auf ein Tatmotiv. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Allerdings räumte Oberstaatsanwalt Fritzen ein, dass aufgrund der ersten Einschätzung eines hinzugezogenen Arztes des Gesundheitsamtes eine psychische Störung des Mannes nicht ausgeschlossen werden kann. Das aber könne nur ein Fachgutachten belegen, welches selbstverständlich angefordert werde. Die Frage, ob der Tatverdächtige psychisch krank und damit möglicherweise nur bedingt schuldfähig oder schuldunfähig sei, sei nach Aussage von Oberstaatsanwalt Fritzen entscheidend für die Entscheidung, ob Haftbefehl erlassen oder die vorübergehende Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung angeordnet werde.

In jedem Fall werde der Mann am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ferner stehe für die Behörden bislang fest, dass das Auto mit Vorsatz als Waffe benutzt wurde, weshalb wegen Mordes in vier Fällen und gefährlicher Körperverletzung in mehreren weiteren Fällen ermittelt werde. Gemäß Zeugenaussagen und ersten Erkenntnissen des Spurendienstes, sei das Auto nicht in gerader Linie gefahren.

In ganz Rheinland-Pfalz wurde Trauerbeflaggung angeordnet.