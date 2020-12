„Cool bleiben und Schutz aufbauen“ – Experte zu „Mehr Nato-Schiffe im Schwarzen Meer“

Außenminister der Nato-Länder wollen zusammen mit ihren Amtskollegen aus Georgien und der Ukraine am Mittwoch über das weitere Vorgehen im Schwarzen Meer beraten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat im Vorfeld eine stärkere Präsenz der Militärallianz in der Region angekündigt. Ein Experte kommentiert den Vorstoß im Sputnik-Gespräch.

Es ist das alte Spiel in stärkerem Ton: „Die Nato betrachtet das Schwarze Meer als ihr Einfluss- und Interessengebiet. Natürlich muss die Allianz in dieser Lage alles dafür tun, um Russlands unbedachte Gereiztheit zu provozieren. So lassen sich Schwachstellen in der russischen Verteidigung am besten testen“, sagt der Politologe und Sicherheitsforscher Konstantin Blochin im Sputnik-Gespräch in Bezug auf die jüngste Äußerung Stoltenbergs.

„Wir müssen unsere Präsenz in der Region weiter verstärken“, so der Nato-Generalsekretär.

Dieser sagte kürzlich auf einer Pressekonferenz in Brüssel, die Schwarzmeerregion sei für die Nato und alle ihre Mitglieder „“. Man kooperiere in dieser Region eng mit den Partnern Georgien und Ukraine, während Russland die territoriale Integrität dieser Länder verletze und überhaupt sein Militär auf der Krim verstärke.

Hinsichtlich dieses Punkts sagt der Experte im Sputnik-Gespräch, dies müsse man als Ankündigung weiterer Provokationen verstehen.

„Die Nato wird ihr Bemühen verstärken, Russland von allen Seiten mit Nagelstichen zu testen: Hier ein Aufklärungsflug nahe der Grenzen, dort eine knappe Grenzverletzung im Seegebiet. Eine Besserung ist von der Allianz nicht zu erwarten. Die Nato bleibt dabei, dass man Russland angeblich einhegen müsse. Für Russland heißt es deshalb: Gelassen bleiben, auf die Sticheleien angemessen reagieren und Verteidigung aufbauen.“

rr/sna