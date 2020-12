Bluttaufe – aber vorher „Hund an die Gurgel“: Australische Elitetruppe in Afghanistan

Was die australischen Spezialkräfte in Afghanistan angerichtet haben, lässt sich kaum in Worte fassen. Ein General wertet den Vorgang, für dessen Aufklärung er zuständig ist, als „die scham- und ehrloseste Episode“ in der Geschichte australischer Streitkräfte. Es geht um Folter und Mord an wehrlosen Zivilisten aus niedersten Motiven.

Mitglieder einer australischen Spezialeinheit haben in den Jahren 2005 bis 2016 mehrere Dutzend wehrloser Zivilisten in Afghanistan ermordet. Nicht aus Versehen, nicht als „Collateral Damage“, was schlimm genug wäre, sondern als Teil eines Kameradschaftsrituals: der sog. Bluttaufe. Opfer dieser „Ritualmorde“ waren definitiv unbewaffnete Zivilisten, die sich nicht wehren konnten, stellt Generalmajor Paul Brereton in seinem Bericht über den Vorgang fest, für dessen Aufklärung er zuständig ist. Im Mittelpunkt dieses seit zwei Wochen andauernden Skandals steht das australische SASR: das Special Air Service Regiment.

„Sie landeten auf einer Anhöhe unweit vom unseren Haus, traten die Tür ein und stürzten hinein in das Haus. Sie streckten Mirsa mit einem Schuss nieder und hetzten einen Hund auf ihn drauf. Der biss sich in seiner Gurgel fest. Als sie genug davon hatten, zogen sie den Hund weg und schossen Mirsa mehrmals in den Kopf und in die Schultern“, berichtet ein junger Mann aus der afghanischen Provinz Urusgan im Gespräch mit Sputnik Afghanistan.

Dessen Bruder, Mirsa-chan, ist eines der Opfer der australischen Elitetruppe. Er wurde ohne gerichtliches Urteil und ohne ersichtlichen Grund vier Tage vor seiner Hochzeit vor den Augen seiner Familie von den Australiern hingerichtet. „Sie trugen die Leiche hinaus und deckten sie zu. Dann kamen sie zurück, durchsuchten unser Haus, fanden aber nichts. Wir wissen nicht, warum sie meinen Bruder getötet haben. Sie dachten vielleicht, er ist einer von den Taliban. Aber wir haben weder Waffen noch Patronen bei uns. Was haben wir verbrochen? Sie haben unser Haus auseinandergenommen. Hatten sie vorher Streit mit meinem Bruder? Nein. Wir kannten sie nicht Mal, wir wussten gar nicht, wer sie sind“, sagt der Augenzeuge.

Miriam, die Mutter des Getöteten, sagt, die komplette Familie hätte fast den Verstand verloren, so unfassbar sei das Ganze gewesen. Mirsas Bruder und Schwester seien immer noch wie benommen.

„Ich war im Haus mit meinen kleinen Enkeln. Die Soldaten waren groß und hatten Waffen. Ich flehte sie an, meinen Sohn in Ruhe zu lassen. Aber sie haben ihn getötet“, sagt Miriam unter Tränen.

„Er hatte eine Weste an. Die haben sie ihm vom Leib gerissen, haben das Telefon weggenommen und ihm ins Kinn geschossen. Dann flogen sie weg. Die ganze Zeit denke ich an Mirsa. Mein Sohn wollte heiraten, hat sich auf die Hochzeit gefreut. Alles, was ich noch habe, ist die Erinnerung an ihn und seine Braut.“

Einheimische sagen, die Australier hätten am selben Tag einen weiteren Mann erschossen: Chadji Sardar. Mitten auf der Straße haben sie ihn hingerichtet, als sie die Siedlung verließen. Er habe weder mit den Taliban noch mit der Al-Qaida zu tun gehabt, sagen Menschen, die ihn persönlich kannten.

Das mörderische Ritual

Kämpfer des SASR sind seit dem Herbst 2001 in Afghanistan im Einsatz, also praktisch seit dem Beginn der US-geführten Mission gegen die Al-Qaida und die Taliban. Ihr Kernauftrag ist die Aufklärung und Beobachtung. Dazu gehören lange Einsätze im Landesinneren, wo die Australier die afghanischen Guerillas aufspüren, um deren Koordinaten an den Stab zu übermitteln. Sie nehmen auch Gefangene, zum Verhör.

Mitglieder des SASR riskierten bei den Einsätzen mehrmals ihr Leben, sind dafür mit hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt worden. Ihre Heldentaten sind immer wieder Thema in den australischen Medien, während die andere Seite ihres Afghanistan-Einsatzes, die durch Grausamkeit und Zynismus hervorsticht, der australischen Öffentlichkeit lange Zeit verborgen blieb.

Bis die australischen Strafermittler über 30 Angehörige des SASR, die aus Afghanistan zurückgekehrt waren, vor wenigen Tagen wegen Massenmord angeklagt haben. Sie werden beschuldigt, 39 afghanische Zivilisten in den Jahren 2009 bis 2016 erschossen zu haben. Nach Ansicht der Strafermittler waren 25 der Spezialsoldaten unmittelbar an der Tatausführung beteiligt. Die anderen sind als Zeugen und Mitwisser angeklagt, weil sie über die Verbrechen nicht rechtzeitig berichtet hätten. In den nächsten zwei Wochen sollen sie vor Gericht aussagen.

Der Bericht von Generalmajor Brereton, der seit 2016 zu den Verbrechen ermittelt, basiert auf den Aussagen von über 400 Zeugen. Gestützt werden die Aussagen von 20.000 Schriftstücken und 25.000 Bildaufnahmen. Die Unterlagen seien von Spezialisten ausgewertet worden, allerdings würden einige Fragmente „aus Gründen der Sicherheit und Vertraulichkeit“ unerwähnt bleiben, heißt es in der für die Öffentlichkeit bestimmten Version des Berichts.

Aber auch das, was für die Öffentlichkeit freigegeben worden ist, gibt einen hinreichenden Einblick in das Ausmaß des Grauens. Ein Auszug: 2012 hat eine SASR-Einheit bei einer Patrouille zwei 14-Jährige angehalten. Sie wurden der Verbindungen zu den Taliban verdächtigt und gründlich durchsucht. Verbotenes wurde nicht gefunden. Daraufhin befahl der Kommandeur seiner Einheit, nachdem er sich vergewissert hatte, dass keine Augenzeugen in der Nähe waren, die Beiden zu töten und die Leichen zu entsorgen. Den Teenagern wurden die Hälse durchgeschnitten, die toten Körper wurden in Säcke gepackt und in einen Fluss geworfen.

Diese Brutalität erklärt Brereton mit dem Wunsch der SASR-Soldaten, ihre in Afghanistan getöteten Kameraden zu rächen. 2011 und 2012 erlitt das australische Kontingent in Afghanistan die größten Verluste: 18 Tote. Doch es könnten auch andere Motive in die Hinrichtung von Zivilisten hineinspielen.

So existiert beim SASR laut dem General eine Art Aufnahmeritual für die Neuankömmlinge im Einsatzgebiet. Die Neuen müssten sich „taufen lassen“, indem sie zum ersten Mal fremdes Blut vergießen. Auf einen echten Kampfeinsatz zu warten, ist dabei nicht unbedingt erforderlich. Mitglieder des SASR nehmen bei Patrouillen einfach einen oder mehrere Afghanen fest. Wer am Leben bleiben und wer qualvoll sterben soll, entscheidet der Kommandeur. Nach der Hinrichtung werden den toten Opfern Waffen untergeschoben und ein paar Fotos davon gemacht, damit die Einheit etwas über „erfolgreichen Einsatz gegen gefährliche Kämpfer“ zu berichten hat. Auch vor der Ermordung von Frauen und Kindern machten die australischen Elitesoldaten nicht halt, heißt es im Bericht.

Diese Ritualmorde haben auch eine Kehrseite: Seit Anfang dieses Jahres haben 57 australische Soldaten, die in Afghanistan im Einsatz waren, Selbstmord begangen – neun nahmen sich allein im letzten Monat das Leben.

In Australien schlug der Bericht von Generalmajor Brereton ein wie eine Bombe. Die Öffentlichkeit fordert harte Strafen für die Täter und verlangt nach gründlicheren Einstellungstests bei den Spezialeinheiten. Die australische Regierung und die höchste Armeeführung haben sich bei den Afghanen entschuldigt. Ob aufrichtig oder nicht, werden die Gerichtsurteile gegen die Kriegsverbrecher zeigen.

Schließlich waren Mitglieder des SASR lange vor dem Brereton-Bericht durch Brutalität im Einsatz aufgefallen. Im April 2013 hatte ein Elitesoldat drei ermordeten afghanischen Kämpfern die Hände abgeschnitten, um an deren Fingerabdrücke zu gelangen. Er wurde suspendiert. Davor, im September 2012, hatten mehrere Spezialsoldaten unbewaffnete Gefangene erschossen. Niemand wurde dafür zur Rechenschaft gezogen.

rr/sna/ae