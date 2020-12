Kurz vor Parlamentswahlen in Venezuela: Maduro nennt Bedingung für seinen Rücktritt

„Wenn wir gewinnen, werden wir weitermachen, aber ich muss sagen, dass mein Schicksal in euren Händen liegt“, so Maduro während eines Auftrittes, der im Fernsehen übertragen wurde. Ferner äußerte er:

„Wenn die Opposition die Wahlen gewinnt, werde ich das Präsidentenamt niederlegen. Wenn die Opposition gewinnt, werde ich nicht mehr bleiben, mein Schicksal liegt in den Händen der venezolanischen Bevölkerung.“

La oposición dijo que las elecciones del #6Dic de 2020, son un plebiscito ¡Acepto el Reto! Vamos a ver quién gana, si ganamos; seguiremos hacia adelante, pero si perdemos la Asamblea Nacional, me voy de la Presidencia de la República. ¡Mi destino está en manos del Pueblo! pic.twitter.com/PnH6TTOWXq — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) December 2, 2020

Politischer Konflikt in Venezuela

Am 6. Dezember finden in Venezuela(die Nationalversammlung) statt. Daran sollen sich 107 politische Parteien und Verbände beteiligen. Der venezolanische Oppositionschef Juan Guaidó hatte zuvor an die Streitkräfte des Landes appelliert, einen Boykott der Parlamentswahlen zu unterstützen.

Am 21. Januar 2019 hatten in Venezuela Massenproteste gegen den amtierenden Präsidenten des Landes, Nicolás Maduro, begonnen, kurz nachdem er seine zweite Amtszeit angetreten hatte. Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó erklärte sich danach zum Interimspräsidenten, wobei die USA und europäische Länder Guaidó als neuen Staatschef anerkannten.

Russland, China, die Türkei und mehrere andere Länder unterstützten Maduro als legitimen Präsidenten. Moskau bezeichnete den „Präsidentenstatus“ von Guaido als nichtig.

ak/sna/ae