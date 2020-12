Steinmeier über US-Wahlausgang: „Weiß nicht, ob die Nato vier Jahre Trump noch überstanden hätte“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einem Interview mit der „Zeit“ die Abwahl von Donald Trump als „ein glückliches Ereignis für Europa“ bezeichnet. Angesichts einer künftigen Legislaturperiode ohne Angela Merkel als Kanzlerin zeigte er sich zuversichtlich und äußerte Vertrauen in das politische System Deutschlands.

Gefragt nach erfreulichen politischen Ereignissen im Jahr 2020, verwies Steinmeier auf den 3. November – den Tag der US-Präsidentschaftwahl, an dem sich schon früh der Vorsprung des Herausforderers Joe Biden gegenüber dem amtierenden Präsidenten Donald Trump abzeichnete.

„Dieser Tag ist nach meiner Überzeugung ein glückliches Ereignis für Europa. Die weitere Erosion des Multilateralismus, die Schwächung der internationalen Organisationen kann jetzt aufgehalten werden. Wir werden mit den Amerikanern wieder so sprechen können, dass uns auch Streitpunkte nicht spalten“, sagte der Bundespräsident.

Das sei unglaublich viel, gemessen an dem, was „wir erlebt haben“, so Steinmeier weiter. „Und offen gesagt: Ich weiß nicht, ob die Nato vier Jahre Trump noch überstanden hätte.“

Bundestagswahl 2021

Die kommende Bundestagswahl hält Steinmeier für außergewöhnlich, weil Angela Merkel nicht mehr zur Wahl stehe. „Eine halbe Generation hat nur sie als Kanzlerin erlebt“, begründete Steinmeier. Auch eine Zukunft ohne Merkel als Kanzlerin kann sich der Bundespräsident vorstellen. Die Kanzlerin gab bereits im Herbst 2018 bekannt, bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr anzutreten und sich aus der aktiven Politik zurückziehen.

„Wie denn nicht? Unser politisches System hat in den vergangenen 70 Jahren immer wieder dafür gesorgt, dass aus Parteienstreit und Wettbewerb Regierungen entstanden und Einzelpersönlichkeiten hervorgetreten sind, die in der Lage waren, Verantwortung zu schultern und dem Land Richtung zu geben.“

