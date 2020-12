Nato wirft Russland Aufrüstung auf der Krim vor

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Russland beschuldigt, seine Militärmacht auf der Krim und im Schwarzen Meer auszubauen. Das nordatlantische Bündnis würde darauf mit einer stärkeren Präsenz in der Region reagieren.

Die Außenminister der Nato hätten bei ihrem Treffen per Videoschalte am Mittwoch insbesondere die Sicherheitslage am Schwarzen Meer diskutiert, die strategisch von Bedeutung sei, teilte Stoltenberg mit. Russland warf er ein Hochrüsten vor:

„Russland verletzt weiter die territoriale Integrität Georgiens und der Ukraine, baut seine Militärmacht auf der Krim aus und stationiert in der Schwarzmeerregion zunehmend Streitkräfte. Die Nato reagiert mit einer stärkeren Präsenz zu Lande, zu Wasser und in der Luft.“

Bei ihrem Treffen vereinbarten die Nato-Außenminister laut Stoltenberg weitere Schritte, um den Dialog mit den Ex-Sowjetrepubliken Georgien und Ukraine zu stärken.

Die Schwarzmeerregion sei für die Nato von strategischer Bedeutung, betonte der Generalsekretär. Das Bündnis arbeite mit den Partnern Ukraine und Georgien eng zusammen und werde seine Präsenz in der Region weiter verstärken.

leo/gs