Teil-Lockdown in Deutschland wird bis 10. Januar verlängert

„Im Grundsatz bleibt der Zustand, wie er jetzt ist“, sagte Merkel am Mittwochabend in Berlin nach Beratungen mit den Regierungschefs der Bundesländer. Deutschland ist nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Pandemie noch „sehr weit entfernt“ von Zielwerten. Man habe eine sehr hohe Zahl von Todesopfern zu beklagen.

„Wir haben das Ziel nach wie vor, eine Inzidenz unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen zu beikommen. Wir sind davon sehr weit entfernt“, sagte Merkel. In manchen Bundesländern sinke die Inzidenz, in anderen steige sie. Die tägliche Zahl der Todesopfer sei hoch. „Das zeigt, welche Verantwortung wir haben.“

Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 487 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Es gab in den vergangenen Tagen zwar einen leichten Rückgang an Neuinfektionen, der erhoffte Effekt des Teil-Lockdowns blieb aber bislang aus.

mka/dpa