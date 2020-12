Manipulation und Betrug: Trump äußert sich in 46 Minuten langem Video zu Wahlergebnissen

Der amtierende amerikanische Staatschef Donald Trump hat sich in einem 46 Minuten langen Video zu den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen geäußert und erneut von Wahlbetrug gesprochen. „Das ist vielleicht die wichtigste Rede, die ich je gehalten habe“, so der Präsident.

Der Verfassungsprozess darf laut seinen Worten fortgesetzt werden.

„Wir werden die Ehrlichkeit der Abstimmung verteidigen, wobei wir sicherstellen, dass jeder legale Stimmzettel und keiner der illegalen Stimmzettel gezählt wird“, so Trump in einer Rede, die er in seinen Accounts in den sozialen Netzwerken postete.

Statement by Donald J. Trump, The President of the United States



Full Video: https://t.co/EHqzsLbbJG pic.twitter.com/Eu4IsLNsKD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020

Erneut betonte Trump, dass er sich nicht mit seiner Niederlage gegen den Demokraten Joe Biden abfinden will:

„Die Demokraten hatten diese Wahl von Anfang an manipuliert.“

Er warf den Demokraten beispielweise vor, mit der Ausweitung der Briefwahl den Grundstein für „systematischen und weit verbreiteten“ Wahlbetrug gelegt zu haben.

Trump selbst hat keine Beweise für Wahlbetrug in großem Stil vorgelegt. Er kündigte am Mittwochabend an, weiter juristisch gegen das Wahlergebnis vorzugehen. „Was für eine Katastrophe diese Wahl war“, sagte er.

„Eine totale Katastrophe. Aber wir werden es aufzeigen. Und hoffentlich werden es die Gerichte sehen, besonders der Supreme Court der Vereinigten Staaten.“

Die Richter müssten das Richtige tun, forderte er „respektvoll“. „Weil unser Land mit so einer Wahl nicht leben kann.“ Er hätte kein Problem damit, eine Wahl zu verlieren, sagte Trump. Es müsse aber auf faire Weise geschehen.

In den besonders umkämpften Bundesstaaten - den sogenannten Swing States - seien Millionen illegale Stimmen abgegeben worden, behauptete Trump. „Und wenn das der Fall ist, müssen die Ergebnisse der einzelnen Swing States gekippt werden, und zwar sofort.“ Er habe diese Bundesstaaten „sehr leicht“ gewonnen. Tatsächlich hat nach den beglaubigten Ergebnissen von sechs wichtigen Swing-States dort jeweils Biden gewonnen.

Facebook versah das Video später mit einem Hinweis, in dem es unter anderem heißt, „Wahlbetrug ist, unabhängig von der Art der Stimmabgabe, extrem selten“. Twitter platzierte unter Rede-Auszügen auf Trumps Account in dem Kurznachrichtendienst eine Warnung: „Diese Behauptung über Wahlbetrug ist umstritten“.

US-Wahl

Der Republikaner Trump hatte die Präsidentenwahl am 3. November gegen seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden verloren. Trump weigert sich bislang, seine Niederlage einzugestehen. Die Demokraten konnten bei der zeitgleichen Kongresswahl zudem ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigen. Sollte es ihnen gelingen, am 5. Januar die beiden Senatssitze in Georgia zu gewinnen, gäbe es in dieser Kammer ein Patt. Dann hätte die gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris bei Stimmengleichheit das letzte Wort – und die Demokraten damit faktisch eine Mehrheit.

Am Dienstag hatte allerdings sogar Justizminister William Barr gesagt, dass es keine Beweise für Betrug in einem Maße gebe, das den Ausgang der Wahl ändern würde. Biden soll am 20. Januar als neuer US-Präsident vereidigt werden.

ak/sna/dpa/ae