Ungarische Europaabgeordnete setzen Lage im ukrainischen Transkarpatien einem Bürgerkrieg gleich

Die Pressemitteilung wurde von Abgeordneten der nationalkonservativen Partei „Fidesz“ und der Christlich-Demokratischen Volkspartei verfasst.

„Die ukrainische Staatsmacht hat in Transkarpatien eine Bürgerkriegs-Situation geschaffen. Wir halten es für beschämend und verurteilen die Anwendung bewaffneter Gewalt durch die ukrainischen Behörden gegen Anführer und Organisationen der ungarischen Gemeinschaft in Transkarpatien zutiefst“, hieß es in der Pressemitteilung.

Ungarische Einrichtungen in Transkarpatien durchsucht

Am Montag hatte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU bekannt gegeben,bei den Mitarbeitern einer lokalen Wohltätigkeitsstiftung im Gebiet Transkarpatien durchgeführt zu haben. Die Maßnahme sei wegen möglicher Einmischung in die innenpolitische Situation des Landes ergriffen worden, hieß es. Bei den Durchsuchungen sei eine Reihe von Materialien entdeckt worden, die für das so genannte „Groß-Ungarn“ und die Schaffung ethnischer Autonomie im Gebiet Transkarpatien werben würden.

Nach Angaben der Partei der Ungarn der Ukraine (KMKSZ) wurden unter anderem das Haus des Parteivorsitzenden Wassili Brensowitsch sowie das Büro der Partei durchsucht. Zudem habe es Durchsuchungen in der Stiftung „Transkarpatisches Wirtschaftsentwicklungszentrum ‚Edán Ede‘” und im Transkarpatischen Ungarischen Institut in der Stadt Brehowe gegeben. Danach wurde die ukrainische Botschafterin in Ungarn, Ljubowj Nepop, in das ungarische Außenministerium einbestellt.

Teil eines „inakzeptablen Prozesses“

Die oben genannten Ereignisse seien Teil eines „inakzeptablen Prozesses“, bei dem die ukrainische Regierung seit Jahren die Rechte nationaler Minderheiten missachte, äußerten die ungarischen Europaabgeordneten in ihrer Erklärung. Der Angriff sei politisch motiviert und ziele auf Einschüchterung und Druck ab.

„In einem EU-assoziierten Land, das wiederholt seine Absicht bekundet hat, sich in die Europäische Union und die Nato zu integrieren, sind solche Fälle inakzeptabel. Daher fordern wir das Europäische Parlament auf, diesen beispiellosen Verstoß auf die Tagesordnung der Plenartagung im Dezember zu setzen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Ukrainisches Bildungsgesetz

Die Spannungen in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Ungarn waren vor dem Hintergrund der Debatte über das ukrainische Bildungsgesetz entstanden, das die Möglichkeit des Unterrichts in den Muttersprachen der nationalen Minderheiten erheblich einschränkt. Das Gesetz trat am 28. September 2017 in Kraft und wird stufenweise – bis Ende 2020 – umgesetzt. Im vergangenen Jahr erklärte der ungarische Außenminister gegenüber Reportern, Ungarn werde das Ministertreffen der Nato-Ukraine-Kommission weiterhin blockieren, denn es gebe keine Fortschritte bei der Lösung der besorgniserregenden Fragen, hieß es.

asch/sna/ae