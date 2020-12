Vizechef des Krim-Parlaments: Nato soll sich raushalten

Jefim Fiks hat die Nato aufgefordert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen. Damit reagierte der erste stellvertretende Parlamentschef der Krim auf den Vorwurf aus dem nordatlantischen Bündnis, Russland rüste die Schwarzmeerhalbinsel auf.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte am Mittwoch Russland beschuldigt, seine Militärmacht auf der Krim und im Schwarzen Meer auszubauen, und kündigte eine stärkere Präsenz des Bündnisses in der Region an. Die Nato sollte bitte von Einschätzungen der Militärmacht auf der Krim absehen, äußerte Fiks im Sputnik-Gespräch: Russland treffe Entscheidungen, die ihm gelegen seien, um die Sicherheit des Territoriums, der Grenzen und des Staates zu gewährleisten.

„Die Entscheidungen, die Russland trifft, sind seine innere Angelegenheit. Die Nato sollte sich aus Sachen raushalten, die sie nichts angehen.“

Fiks beschuldigte seinerseits die Nato, in der Nähe russischer Grenzen militärische Objekte aufzustellen: Es müsse geklärt werden, aus welchem Grund sie das tue.

„Russland sorgt auf dem eigenen Territorium für die Sicherheit seiner Grenzen. Die Nato und die USA werfen sich ins Zeug, um ihre Streitkräfte näher an die russische Grenze zu bringen. Dies könnte als Vorbereitung einer bewaffneten Invasion des russischen Territoriums angesehen werden“, so der stellvertretende Parlamentschef.

Die Krim war im März 2014 – nach gut 22 Jahren in der unabhängigen Ukraine – wieder Russland beigetreten, nachdem die Bevölkerung der Halbinsel bei einem Referendum mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Anlass für die Volksabstimmung war ein nationalistisch geprägter Staatsstreich in Kiew. Die ukrainische Regierung und die westlichen Staaten erkennen die Abspaltung der Schwarzmeerhalbinsel nicht an.

leo/ae