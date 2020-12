Сhinesische Messenger-App löscht Beitrag von Australiens Premier wegen „Irreführender Inhalte“

Auslöser der Auseinandersetzung war ein Tweet des Sprechers des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian. Er hatte am Montag ein Foto via Twitter veröffentlicht, das einen grinsenden australischen Soldaten zeigt, der einem Kind ein Messer an die Kehle drückt. China sei über die Ermordung afghanischer Zivilisten und Gefangener durch australische Soldaten schockiert und verurteile solche Taten aufs Schärfste, sagte Zhao. Das Foto sei von einem chinesischen Künstler geschaffen worden, so der TV-Sender.

Morrison gab bekannt, die australische Regierung habe die chinesischen Behörden sowie den Kurznachrichtendienst Twitter gebeten, die Mitteilung zu entfernen.

Am Dienstagabend habe Morrison den beliebten chinesischen Chat-Dienst genutzt, um erneut seine Empörung in Bezug auf den Tweet des chinesischen Außenministeriums zu äußern und die chinesische Gemeinschaft in seinem Land anzusprechen, berichtet der TV-Sender. Australien gehe mit den Vorwürfen von Kriegsverbrechen, die in der bahnbrechenden Untersuchung des Richters Brereton detailliert aufgeführt seien, auf eine „ehrliche und transparente Weise“ um, so wie sich jede „freie, demokratische und aufgeklärte Nation“ verhalten würde.

Allerdings werde die diplomatische Auseinandersetzung den Respekt und die Wertschätzung, die Australien gegenüber dem chinesischen Volk empfinde, nicht mindern, versprach Morrison.

„Fabrizierung sozial brisanter Themen und Verstöße gegen objektive Tatsachen“

Laut dem Sender war dieser WeChat-Post bereits am Mittwoch nicht mehr zugänglich. An seiner Stelle sei eine Nachricht des Sozialen Netzwerkes angezeigt worden. Der gesperrte Beitrag beinhalte „die Verwendung von Worten, Bildern und Videos“, die „aufhetzen, in die Irre führen und gegen objektive Tatsachen verstoßen, sozial brisante Themen fabrizieren, historische Ereignisse verzerren und die Öffentlichkeit verwirren“ würden.

Ein australischer Regierungsbeamter habe ABC mitgeteilt, es sei zu früh, um sagen zu können, ob Morrisons Posting auf Anweisung der chinesischen Regierung von Tencent gelöscht worden sei.

Kein Foto, sondern eine Grafik

Am Mittwoch wies die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, die Vorwürfe zurück, ihr Kollege habe ein „gefälschtes Bild“ veröffentlicht. Das online gepostete Bild sei kein Foto und bei weitem kein „gefälschtes Foto“, sondern eine Grafik, die von einem jungen Künstler mit Computertechniken erstellt worden sei. Das Bild basiere jedoch auf Fakten, die im Untersuchungsbericht des australischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht und von den australischen Medien berichtet wurden.

„Wenn einige in Australien diese Grafik nicht ertragen können, dann kann die in Online-Fotos und -Videos dargestellte Wahrheit nur als noch schrecklicher bezeichnet werden“, zitiert sie die Nachrichtenagentur Xinhua.

Zuvor hatte Hua bei einem Briefing am Montag geäußert, Australien sollte schwere Verbrechen seines Militärs in Afghanistan untersuchen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen und sich bei dem afghanischen Volk entschuldigen, anstatt sich über die Kritik aus anderen Ländern zu empören.

asch/ae