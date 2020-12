Deutsche Diplomatin Schmid wird neue OSZE-Generalsekretärin

Die deutsche Diplomatin Helga Schmid wird neue Generalsekretärin der OSZE. Dies kündigte der albanische Premierminister Edi Rama an, der die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bislang leitet. Die 59-jährige Schmid ist gegenwärtig Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes.