Erdogan nimmt an Militärparade in Baku teil

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku, um an der für den 10. Dezember geplanten Militärparade teilzunehmen. Das teilte eine diplomatische Quelle in Baku mit.

„Der türkische Präsident kommt nach Baku, um an der Militärparade teilzunehmen. Die Parade ist für den 10. Dezember geplant“, so die Quelle.

Ende November hatte die Türkei das Mandat ihrer Soldaten, die in Aserbaidschan zur Überwachung des Waffenstillstandes stationiert werden sollen, auf ein Jahr begrenzt.

Erdogan hatte am 11. November bekannt gegeben, dass Ankara und Moskau an einer „gemeinsamen Friedensmission“ teilnehmen würden. Dmitri Peskow, Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, erklärte seinerseits, dass beide Staaten in punkto Bergkarabach in einem Überwachungszentrum in Aserbaidschan zusammenarbeiten würden, und, dass „von keinerlei gemeinsamen Friedenskräften die Rede gewesen“ sei.

Eskalation in Bergkarabach

Ende September war der Konflikt in Bergkarabach eskaliert. Zwischen Armenien und Aserbaidschan kam es zu schweren militärischen Auseinandersetzungen. Auf beiden Seiten gab es viele Tote und Verletzte zu beklagen. Baku und Jerewan machten sich gegenseitig für die Verschärfung der Lage verantwortlich.

Die Konfliktparteien unternahmen mehrere Versuche, einen Waffenstillstand zu schließen, aber erfolglos. Schließlich wurde in der Nacht zum 10. November unter Vermittlung Russlands eine Waffenstillstandsvereinbarung erzielt.

Trilaterale Vereinbarung zur Waffenruhe in Bergkarabach

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach ab dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument sieht außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen vor.

Armenien soll drei Kreise an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedensstifter, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Einheiten Automobil- und Spezialtechnik stationiert werden. Der Korridor verbindet Bergkarabach mit Armenien.

Proteste in Jerewan

Nach der Unterzeichnung des Abkommens begannen in der armenischen Hauptstadt Kundgebungen der Opposition, die den Rücktritt des Premierministers forderte. Paschinjan ließ verkünden, die Entscheidung über den Waffenstillstand sei für ihn äußerst schwierig gewesen. Ohne dieses Abkommen wäre Armenien jedoch viel schlechter dran, sagte er.

Der aserbaidschanische Präsident, Ilcham Alijew, bezeichnete das Abkommen als Kapitulation Armeniens. Seiner Meinung nach ist die Vereinbarung für Baku maximal vorteilhaft. Die militärische Phase des Konflikts sei vorbei und nun sei es möglich, politische Angelegenheiten zu behandeln.

