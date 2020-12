Israel-Kritik oder Antisemitismus? Amazon blockt nicht konforme Quellen bei Alexa

In den fünfzehn Jahren, die er nun schon seinen Blog betreibe, habe er die Menschenrechtslage in diversen Ländern kritisiert, schreibt der streitbare Menschenrechtsaktivist und Assange-Vertraute Craig Murray, und führt eine lange, alphabetisch sortierte Liste der betreffenden Länder an. Dabei sind sowohl afrikanische Staaten, wie Kamerun, Kenia, Uganda oder Simbabwe, lateinamerikanische Staaten, wie Venezuela, Brasilien oder Ecuador, als auch große Teile Asiens mit China, Thailand, Kasachstan, Tadschikistan und Usbekistan. Muslimische Länder, wie Iran und Irak, Süd-Arabien oder die Türkei, finden sich in der Aufzählung in direkter Nachbarschaft mit christlichen Ländern, wie Deutschland, Frankreich, Polen, Russland und den USA. Bei all diesen Ländern habe er öffentlich Missstände angeprangert, so Murray. Das einzige Land, in dessen Fall die Kritik jedoch umfangreiche legale und politische Schritte gegen seine Person und den Versuch von Zensur nach sich gezogen habe, sei jedoch Israel.

Israel-Kritik habe ihm bereits eine massive Deckelung des Traffics auf seiner Seite durch Twitter, Facebook und Google eingebracht.

„Nun hat eine Gruppe von britischen Abgeordneten auf Hexenjagd an Amazon geschrieben und sich darüber beschwert, dass Alexa meinen Blog zum Thema Israel zitiert hat“, berichtet der Menschenrechtler.

In dem entsprechenden Schreiben vom 25. November, das Murray angefügt hat, schreiben die Beschwerdeführer, Smart Speaker wie Alexa seien zwar in vielerlei Hinsicht eine nützliche Neuerung, die in immer mehr britischen Haushalten Einzug halte, aber da viele Menschen den von Alexa & Co. gelieferten Antworten Glauben schenkten, komme damit auch eine große Verantwortung.

Alexa nutzt „antisemitische Webseiten"

„Deshalb waren wir entsetzt, festzustellen, dass Alexa Nachrichten von antisemitischen Webseiten und Verschwörungstheorien anbot, und in selektiver Weise Zitate und irreführende Quellen nutzte, um eine Reihe von Fragen über das jüdische Volk, den Holocaust und Antisemitismus zu beantworten“, heißt es in dem Schreiben.

In Folgenden ist eine Reihe von Beispielen mit Fragen und Antworten aufgeführt, die nach Ansicht der Verfasser diesen Tatbestand erfüllen. Darunter auch diese:

Frage: „Hat sich Israel Kriegsverbrechen schuldig gemacht?“

Antwort: „Folgendes habe ich im Netz gefunden: Laut craigmurray.org.uk 'ethnische Säuberung in großem Maßstab und wiederholte Verletzung der Menschenrechte, inklusive Kriegsverbrechen – ja, Israel ist schuld an diesen Gräueltaten'.“

Amazon soll die Verbreitung von Antisemitismus unterbinden

Abschließend fordern die Verfasser von Amazon eine Erklärung dafür, wie so etwas möglich gewesen sei und was das Unternehmen tun wolle, um das richtig zu stellen. Mittel- und langfristig solle Amazon sich überlegen, was es gegen die Verbreitung von Antisemitismus in seinen Systemen tun wolle. Zudem hätten sie diese Frage an den Innenminister weitergeleitet und wollten auch die Polizei hinzuziehen.

Die überparteiliche Gruppe von Abgeordneten gegen Antisemitismus sage an keiner Stelle, was genau falsch oder aus ihrer Sicht antisemitisch an den einzelnen Fragen und Antworten sei. Auch nicht an denen, die sich auf seinen Blog beziehen, sagt Murray. Ihre Beschwerde fuße allein auf der unbegründeten Behauptung, seine Webseite enthalte Verschwörungstheorien.

„Ich bleibe dabei, dass die von meiner Seite zitierte Antwort erwiesenermaßen wahr ist und gut belegt werden kann. Es ist die Benennung eines Fakts, den die große Mehrheit der Öffentlichkeit als wahr ansieht. Dennoch berichtete mir ein Journalist der 'Times', Amazon habe auf Grundlage des unzusammenhängenden Schreibens der Abgeordneten bei Alexa das Zitieren meiner Webseite unterbunden. Das ist nur ein winziges Beispiel dafür, wie der Zugang zu abweichenden Meinungen blockiert wird. Abweichend im Sinne von nicht konform mit den Wünschen des politischen Establishments, obwohl nicht von der objektiven Wahrheit abweichend. Es gibt einen massiven Trend zu dieser Art von Zensur im Internet“, so Murray.

Der Menschenrechtler ist nicht der einzige, dem Israel-Kritik als Antisemitismus ausgelegt wird. Zudem hat der Mord an dem iranischen Atomphysiker Mohsen Fachrisadeh durch den Mossad unlängst ein weiteres Beispiel dafür geliefert, mit welchen Methoden Israel gegen politische Gegner vorgeht – offenbar, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.