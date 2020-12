Minsker OSZE-Gruppe für Bergkarabach fordert Abzug aller Söldner aus der Region

Frankreich, Russland und die USA als Co-Vorsitzende der sogenannten Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für Bergkarabach haben alle sich in der Region aufhaltenden Söldner zum unverzüglichen Abzug aufgerufen. Das teilte die OSZE am Donnerstag in Wien mit.

Baku und Eriwan sollten die Söldner nach Kräften zum Verlassen der Region anspornen, hieß es.

„Die Co-Vorsitzenden der Minsker OSZE-Gruppe appellieren an Armenien und Aserbaidschan, ihre gemäß dem am 9. November von ihnen unterzeichneten Abkommen übernommenen Verpflichtungen unmittelbar in Bergkarabach und in angrenzenden Gebieten in vollem Umfang zu erfüllen. Das betrifft auch die früher übernommenen Verpflichtungen zur Einstellung der Kampfhandlungen“, hieß es in dem Papier.

IKRK und UN sollten Söldner unter Druck setzen

Den Angaben zufolge riefen die Außenminister der drei Länder die internationale Gemeinschaft, einschließlich des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) und der UN, auf, abgestimmte konkrete Schritte zur Verbesserung der humanitären Lage in Bergkarabach und angrenzenden Territorien zu unternehmen.

Karabach-Konflikt

Kämpfe zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan um die umstrittene Region Bergkarabach dauern seit rund 30 Jahren an. Ende September dieses Jahres artete der Konflikt in einen regelrechten Krieg mit mehr als 4000 Toten auf beiden Seiten aus. In der Nacht zum 10. November unterschrieben Aserbaidschans Präsident Gejdar Alijew und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Abkommen über die Beendigung des Krieges.

Demnach werden die Seiten die Kriegsgefangenen und die Körper getöteter Soldaten austauschen. Zudem hat Armenien bereits die Kreise Kelbadschar, Latschin und Agdam in Bergkarabach an Aserbaidschan übergeben. Die Waffenruhe in der Region wird von einem 2000 Mann starken russischen Friedenskontingent kontrolliert, das bereits in Bergkarabach stationiert ist.

am/gs