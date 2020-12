Maas lobt OSZE-Rolle bei Beilegung von Konflikten

„Europa ist in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren, demokratischer, freier und wohlhabender geworden. Aber gerade zurzeit haben wir mit einer wachsenden Anzahl von Krisen und Konflikten auch in Europa zu tun“, sagte Maas am Donnerstag bei dem Treffen der OSZE-Außenminister.

Daher sei die Rolle der OSZE sehr wichtig. Als multilaterales Forum trage die Organisation dazu bei, Vertrauen und Dialog zu stärken, gemeinsame Sicherheit und Stabilität zu bewahren.

In Bezug auf bestimmte Konfliktpunkte nannte er die Ukraine, wo in diesem Jahr ein langfristiger Waffenstillstand geschlossen wurde. „Dies ist eine lang ersehnte Entlastung für die Zivilbevölkerung vor Ort, und dies ist auch nicht zuletzt ein Verdienst der OSZE“, fügte er hinzu.

Er erwähnte auch die jüngste Eskalation des Konflikts in Bergkarabach. Maas zufolge bleibt die Minsk-Gruppe der OSZE der wichtige Rahmen, um eine politische Lösung zu finden und den nachhaltigen Frieden für die Bevölkerung zu gewährleisten.

„Die Minsk-Gruppe hat das Mandat und hat auch das Potenzial, einen Mehrwert bei der Vertrauensbildung und beim Wiederaufbau zu bieten. Dazu muss die Präsenz des persönlichen Beauftragten des OSZE-Vorsitzes vor Ort weiter verstärkt werden“, unterstrich Maas.

sm/gs