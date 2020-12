Karabach-Konflikt: Erste Festnahmen bei Massenprotesten gegen Paschinjan in Eriwan

Oppositionelle blockierten eine der zentralen Verkehrsstraßen in Eriwan – den Tigran-Mez-Prospekt. Mehrere Protestteilnehmer saßen direkt auf der Fahrbahn. Polizisten schleppten sie zum Bürgersteig, einige wurden in Gewahrsam genommen, ihre genaue Zahl war zunächst nicht bekannt.

Opposition fordert Paschinjans Rücktritt

Nach dem Ende des Karabach-Krieges protestieren Bürger gegen Paschinjans Position in dem Konflikt mit Aserbaidschan. Sie beschimpfen ihn als „Verräter“, weil er mehrere Territorien in Bergkarabach an Baku abtrat, nachdem er und Aserbaidschans Präsident Gejdar Alijew unter Vermittlung des russischen Staatschefs Wladimir Putin in der Nacht zum 10. November ein Friedensabkommen unterzeichnet hatten.

Die Protestierenden fordern Paschinjans Rücktritt, die Bildung einer Übergangsregierung sowie Neuwahlen.

Armenische Justiz leitet Strafverfahren ein

Die armenische Ermittlungsbehörde eröffnete ein Verfahren wegen „gesetzwidriger Organisation und Durchführung von Versammlungen“. Den Schuldigen drohen bis zu zwei Monaten Haft.

Laut Abkommen werden die Seiten die Kriegsgefangenen und die Körper getöteter Soldaten austauschen. Zudem hat Armenien bereits die Kreise Kelbadschar, Latschin und Agdam in Bergkarabach an Aserbaidschan übergeben. Die Waffenruhe in der Region wird von einem 2000 Mann starken russischen Friedenskontingent kontrolliert, das bereits in Bergkarabach stationiert ist.

