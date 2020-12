Biden will multilateralen Ansatz gegenüber Iran, Russland und China verfolgen

Joe Biden, nach vorläufigen Angaben zum US-Präsidenten gewählt, hat einen Einblick in seine zukünftige Außenpolitik gegeben. Nach eigenen Worten verfolgt er einen multilateralen Ansatzes gegenüber dem Iran, Russland, China und anderen Ländern, an dem US-Verbündete in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum beteiligt sein werden.