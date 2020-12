„Neue Ära“: EU vereinbart neues Abkommen mit Staaten in Afrika, Karibik und Pazifik

„…eine politische Einigung über den Wortlaut eines neuen Partnerschaftsabkommens erzielt, das an die Stelle des Cotonou-Abkommens treten wird“, heißt es in der Mitteilung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

„Neue Ära“

Nach Angaben der EU-Kommission werden im „Grundlagenteil“ des Abkommens gemeinsameder beteiligten Staaten genannt. Das sind Menschenrechte und Demokratie, Frieden, Sicherheit, ökologische Nachhaltigkeit und Klimawandel sowie Migration und Mobilität. Darüber hinaus sind demnach Regionalprotokolle auf die Bedürfnisse der jeweiligen Weltregionen (Afrika, Karibik, Pazifik) zugeschnitten.

Die zuständige Kommissarin und Chefunterhändlerin der EU, Jutta Urpilainen, sprach dabei von einem „Schritt auf dem Weg in eine neue Ära für die EU, Afrika, die Karibik und den Pazifik“.

Robert Dussey‚ togolesischer Außenminister, der für die OAKPS verhandelte, sieht den Weg geebnet „für eine moderne und engagiertere Partnerschaft auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene“.

Weitere Details

Das neue Abkommen ist auf 20 Jahre angelegt, muss aber noch unterzeichnet und ratifiziert werden. Um genügend Zeit für den langwierigen Prozess zu haben, soll das Cotonou-Abkommen bis zum 30. November 2021 verlängert werden. Der OAKPS gehören 79 Länder an. Zusammen mit der EU repräsentieren sie 1,5 Milliarden Menschen.

