Im US-Kongress vorbereitete Sanktionen sollen Ankara treffen – Berlin jedoch nicht

Der US-Kongress hat auf seiner offiziellen Webseite den Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt veröffentlicht, auf den sich Demokraten und Republikaner in beiden Kammern am Donnerstag (Ortszeit) einigten.

Wegen der von Ankara erworbenen russischen Flugabwehr-Raketensysteme S-400 sollen demnach Strafmaßnahmen gegen die türkische Regierung verhängt werden.

„30 Tage nach dem Inkrafttreten dieses Dokuments soll der Präsident fünf oder mehr von den im Paragraf 235 des Gesetzes zur Bekämpfung der Gegner Amerikas (22 U.S.C. 9529) beschriebenen Sanktionen gegen jede Person verhängen, die bewusst an dem Kauf der Flugabwehrsysteme S-400 beteiligt war.“

Die Strafmaßnahmen könnten nach einem Jahr aufgehoben werden, sollte der US-Präsident dem Kongress einen Beweis liefern, dass Ankara über keine S-400-Systeme mehr verfüge.

Die Lieferungen der modernsten russischen Flugabwehrsysteme S-400, die eine Krise in den Beziehungen zwischen der Türkei und den Vereinigten Staaten ausgelöst hatten, hatten Mitte Juli 2019 begonnen. Washington forderte Ankara auf, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen und im Gegenzug amerikanische Systeme „Patriot“ zu kaufen. Die USA drohten, den Verkauf der neuesten Kampfflugzeuge F-35 an die Türkei zu verzögern oder zu stornieren sowie Sanktionen gemäß dem sogenannten Gesetz zur Bekämpfung der Gegner Amerikas (CAATSA) zu verhängen. Ankara weigerte sich, Zugeständnisse zu machen, und setzte die Verhandlungen über eine weitere Lieferung von S-400-Systemen fort.

Nord Stream 2

Im Streit um die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 will der US-Kongress die angedrohten Sanktionen gegen die an der Pipeline beteiligten Unternehmen zwar ausweiten, vorher aber europäische Partnerstaaten konsultieren, hieß es. Außerdem sollen in diesem Zusammenhang keine Sanktionen gegen die Regierungen von Deutschland, anderen EU-Mitgliedsstaaten, der Schweiz, Norwegen und Großbritannien sowie gegen die EU selbst verhängt werden dürfen.

Nach einer Verabschiedung durch beide Kammern im Kongress muss US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnen, damit es in Kraft tritt.

Das Pipeline-Projekt kostet rund zehn Milliarden Euro und umfasst den Bau von zwei Strängen mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Deutschland. Die USA, die verflüssigtes Erdgas auf den europäischen Markt bringen wollen, treten gegen den Bau von Nord Stream 2 auf.

Das deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bestätigte am 1. Dezember, einen Weiterbau der Gaspipeline im deutschen Gewässer für Dezember genehmigt zu haben. Es werde ein Antrag für die Arbeiten von Januar bis April 2021 untersucht. Laut der Sprecherin Merle Mansfeld könnte die Verlegung der Rohrleitungen am 5. Dezember wieder aufgenommen werden.

mo/mt