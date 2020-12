Wegen Corona-Auszeit bei Flüchtlingsaufnahme: Deutschland überträgt ungenutzte Plätze auf 2021

Tausende Flüchtlinge, die Deutschland in diesem Jahr nicht aufgenommen hat, dürfen laut dem Bundesinnenministerium im kommenden Jahr einreisen. Dabei geht es um besonders hilfsbedürftige anerkannte Flüchtlinge, die über sogenannte Resettlement-Programme meist direkt aus ihrer Herkunftsregion aufgenommen werden.

Die Bundesrepublik lässt bis zu 5500 Flüchtlinge pro Jahr über die humanitären Programme einreisen. Wegen der Corona-Pandemie konnten im laufenden Jahr nur etwas mehr als 1170 Flüchtlinge nach Deutschland kommen, weil zwischen März und August die Programme vollständig ausgesetzt wurden.

„Weitere Einreisen sollen im Januar 2021 fortgesetzt und die Aufnahmeverfahren bis Ende 2021 abgeschlossen werden“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Bei Resettlement-Programmen trifft in der Regel das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) noch vor Ort eine Auswahl und erstellt Akten zu den Kandidaten. Danach folgen noch Gespräche des in Deutschland für Asylentscheidungen zuständigen Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) und von Sicherheitsbehörden mit den Anwärtern. Angesichts der Reisebeschränkungen in dergestaltet sich das laut UNHCR aber derzeit sehr schwierig.

om/mt/dpa