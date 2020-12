Russischer Corona-Impfstoff „Sputnik V“: Südkoreanische Firma beginnt mit Herstellung 

Das südkoreanische Biotech-Unternehmen GL Rapha arbeitet nach eigenen Angaben an einer Testcharge des russischen Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus „Sputnik V“ und wird ab Januar die Produktion für den Export in vollem Umfang aufnehmen.

Derzeit würden die Konsultationen zu zusätzlichen Mengen und zur Erweiterung der Liefergeographie laufen, teilte ein Sprecher gegenüber der Agentur RIA Novosti am Freitag mit.

„Wir arbeiten derzeit an einer Testcharge. Das während der Pilotproduktion erhaltene Produkt muss noch auf Identität mit dem in Russland hergestellten Impfstoff überprüft werden. Daher planen wir, die Ergebnisse in diesem Monat an die russische Seite zu schicken, und wenn die Überprüfung keine Probleme aufzeigt, dann werden wir bereits ab Januar die Produktion regelmäßig wieder aufnehmen“, sagte Kim Gi Young, Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit von GL Rapha.

Nach zusätzlichen Kontrollen in Südkorea und der Herstellung einer bestimmten Menge könne der Impfstoff bereits geliefert werden, hieß es.

Das Unternehmen würde derzeit mit allen relevanten Behörden in Südkorea beraten, um alle Zulassungen für die Herstellung und Lagerung des Serums zu erhalten. „Es gibt keine großen Probleme, da der Impfstoff sowieso nicht für Südkorea bestimmt ist. Das gesamte bisher vertraglich vereinbarte Volumen ist für den Nahen Osten bestimmt“, erläuterte Kim Gi Young.

Für den Vertrieb von „Sputnik V“ im Nahen Osten sei die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) und der in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate, VAE) ansässigen Firma Yas Pharmaceuticals geplant. Dies sei eine ursprüngliche Bedingung für den Vertrag für die Prodiktion in Südkorea gewesen, und die Arbeiten würden jetzt „gut vorankommen“.

„Der RDIF hat Vereinbarungen mit einer Reihe von Staaten. Der argentinische Präsident sprach beispielsweise von der Notwendigkeit von 25 Millionen Dosen. Es gab viele Anfragen, die wir als Organisation der Auftragsfertigung sicherstellen könnten. Daher wird das Thema zusätzlicher Mengen jetzt während der Arbeitskonsultationen erörtert“, so der Unternehmensvertreter.

Zudem sei GL Rapha bereit, die Impfstoffherstellung für den lokalen Markt zu erörtern, falls eine solche Einigung zwischen der Regierung in Südkorea und der russischen Seite erzielt werde, hieß es weiter. Die Frage sei vertraulich, und es gebe noch keine genaueren Informationen, die das Unternehmen weitergeben könnte, hieß es weiter.

„Die Konsultationen zu diesem Thema werden von der Regierung durchgeführt, und nur dann wird mit uns verhandelt. Jetzt ist das gesamte Volumen unserer Lieferungen von drei Unternehmen für den Nahen Osten unter Vertrag genommen worden, und dies war die Ausgangsbedingung. Wenn die Regierung einen Antrag stellen wird, werden sie sich mit der russischen Seite darüber beraten, und dann könnten wir schon involviert sein. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie dies entschieden wird, wie das Verfahren aussehen wird (...)“, sagte Kim Gi Young.

Der RDIF und eines der führenden Biotechnologieunternehmen Südkoreas (einschließlich einer Tochtergesellschaft Hankook Korus Pharm), GL Rapha, hatten sich im November auf die Herstellung des Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ im Land für den Export in andere Länder geeinigt. Der Weltmarkt wird mehr als 150 Millionen Dosen von „Sputnik V“ pro Jahr erhalten, die in Südkorea hergestellt werden.

„Sputnik V“

Im August hatte das russische Gesundheitsministerium den weltweit ersten Impfstoff zur Vorbeugung der Covid-19-Erkrankung registriert, der vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau gemeinsam mit dem Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt worden war.

Der Impfstoff, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, besteht aus zwei Komponenten, die in dreiwöchigem Abstand verabreicht werden. Die klinischen Tests des Serums gegen Sars-CoV-2 hatten am 7. September in Moskau begonnen. Zwei Tage danach wurden die ersten Probanden geimpft. Insgesamt 40.000 Freiwillige nahmen an der Erprobung teil. 10.000 von ihnen sollen ein Placebo bekommen haben.

Die zweite Zwischendatenanalyse der klinischen Studien des russischen Corona-Impfstoffs „Sputnik V“ hat am 28. Tag nach Verabreichung der ersten Immunisierung an Freiwilligen eine Wirksamkeit von 91,4 Prozent und am 42. Tag nach der Verabreichung der ersten Dose des Serums eine Wirksamkeit von mehr als 95 Prozent gezeigt.

