Zwei russische Journalisten in Türkei festgenommen

Türkische Polizeibehörden haben am gestrigen Donnerstag zwei Journalisten des russischen TV-Senders NTV festgenommen. Zu ihnen gibt es derzeit keine Verbindung, wie die Pressestelle des Senders am Freitag mitteilte.

Ein Autor, Alexej Petruschko, und der Kameramann Iwan Malischkin informierten die Redaktion am Morgen des 3. Dezember, dass sie von Polizisten in einem Vorort von Istanbul festgenommen wurden. Danach konnte die Redaktion sich mit ihnen nicht mehr in Verbindung setzen. Erst am späten Abend schickte Petruschko eine SMS: „Wir werden immer noch aus irgendwelchen Gründen festgehalten.“ Telefonisch sind die beiden nicht erreichbar.

Der Sender NTV sei eigenen Angaben zufolge im engen Kontakt mit der russischen Botschaft und dem Generalkonsulat Russlands in der Türkei. Sie versuchen jetzt, die Umstände des Vorfalls zu klären.

Am gestrigen Donnerstag haben auch lettische Sicherheitsdienste das Team von Sputnik Latvija und der Nachrichtenagentur Baltnews festgenommen. Bei allen Journalisten wurden Durchsuchungen durchgeführt, sie wurden verhört und verpflichtet, das Land nicht zu verlassen. Derzeit sind alle nach Hause entlassen.

Als Grund nannten die Behörden des baltischen Staates die EU-Sanktionen gegen den Chef der Mediaholding Rossiya Segodnya, Dmitri Kisseljow. Doch diese Sanktionen haben einen persönlichen Charakter und dürfen nicht auf alle erstreckt werden, die mit der Holding zusammenarbeiten, wie Moskau konterte.

