Krim-Politiker: „Die Nato hat sich da gefälligst rauszuhalten“

Wenn die Nato über die Krim spricht, bleiben in den allermeisten Fällen die Menschen auf der Krim unerwähnt. Hier kommen ein Parlamentarier und ein Politologe von der russischen Halbinsel zu Wort. Sie äußern sich zum Vorhaben der Nato, sich noch stärker um die Schwarzmeerregion zu „kümmern“.

Die Nato-Führung wirft Russland vor, auf der Krim militärisch immer stärker zu werden. Die Allianz müsse darauf reagieren und in der Schwarzmeerregion noch mehr Präsenz zeigen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kürzlich. Gleichzeitig forderte er die Nato-Mitgliedsländer auf, weiterhin Geld für Rüstung auszugeben. Auf dem Jahresgipfel 2021 sollen Maßnahmen zur Verstärkung des Militärbündnisses vorgestellt werden.

Darauf entgegnete der Vize-Vorsitzende des Landesparlaments der Republik Krim, Jefim Fix, im Gespräch mit RIA Nowosti, dass Russland allein auf den Schutz seiner Grenzen bedacht sei. Die Nato tue währenddessen alles dafür, um Risiken und Gefahren entlang fremder Grenzen aufzubauen.

„Russland sichert seine Grenzen auf eigenem Gebiet. Gleichzeitig lässt die Nato, von den USA geführt, keine Gelegenheit aus, um eigene Streitkräfte so nah wie nur möglich an die russischen Grenzen zu verlegen … Welche sicherheitspolitischen Entscheidungen Russland dabei trifft, ist eine innere Angelegenheit Russlands. Die Nato hat sich da gefälligst rauszuhalten“, so der Parlamentarier. Sonst könnte man das, was die Nato treibt, auch als „Vorbereitung eines militärischen Überfalls auf das russische Staatsgebiet“ werten, fügt der Politiker hinzu.

Außerdem sei daran erinnert, dass Russland als einziger Schwarzmeeranrainer für die Sicherheit in der Schwarzmeerregion einsteht. „Es bleibt nur anzuerkennen, dass Russland die führende Macht und der einzige Sicherheitsgarant in dieser Region ist“, sagte der Politologe Iwan Mesucho, Vorsitzender der Zentrale für politische Aufklärung der Republik Krim, im Sputnik-Gespräch.

Die Ankündigung von Jens Stoltenberg in Bezug auf die Schwarzmeerregion führt der Politologe auch auf den Machtwechsel in Washington zurück: „Es ist so gut wie sicher, dass Joe Biden einen stärkeren Einfluss auf Osteuropa nehmen wird. Dazu zählt auch eine stärkere militärische Kooperation mit der Ukraine und Georgien – mit dem Ziel, Russland weiter zu bedrängen. Ein im Übrigen aussichtsloser Plan.“

Die Republik Krim ist seit März 2014 wieder eine russische Region. Damals haben gut 96 Prozent aller Wähler auf der Krim in einem Referendum für eine Vereinigung der Halbinsel mit Russland gestimmt. Davor hatte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein gewaltsamer Machtputsch stattgefunden. Die russische Führung erklärte mehrmals, die Menschen auf der Krim hätten in einem demokratischen Verfahren gemäß dem Völkerrecht und dem Statut der Vereinten Nationen für die Vereinigung mit Russland gestimmt. Laut dem russischen Präsidenten ist die Krim-Angelegenheit damit „abschließend geklärt“.