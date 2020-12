Kreml zu neuen US-Sanktionsplänen wegen Nord Stream 2: Verstoß gegen Völkerrecht

Der Kremlsprecher Dmitri Peskow hat sich am Freitag gegenüber Journalisten zu dem Gesetzentwurf des US-Kongresses geäußert, der die Ausweitung der Strafmaßnahmen gegen die am deutsch-russischen Pipelineprojekt Nord Stream 2 beteiligen Unternehmen vorsieht. Dabei sprach er auch von einem Verstoß gegen die Grundregeln des Völkerrechts.

„Natürlich verstoßen solche Schritte unserer Überzeugung nach grundsätzlich gegen die Grundsätze des internationalen Handels und darüber hinaus des Völkerrechts“, sagte Peskow.

Russland werde alles tun, um seine Interessen vor dem Hintergrund der US-Bemühungen zu schützen, das Projekt Nord Stream 2 zu verhindern.

„Wir werden alles tun, um unsere Interessen sowie die Interessen der internationalen Handelsprojekte zu schützen“, fügte er hinzu. Damit beantwortete Peskow die Frage, ob der Kreml einen vorläufigen Plan erwägen würde, um den US-Sanktionen entgegenzuwirken.

Dabei verzichtete er darauf, sich dazu zu äußern, ob Russland spezielle Regelungen für die Unternehmen einführen werde, um Verluste aus möglichen Strafmaßnahmen auszugleichen.

„Ich werde es natürlich aus verständlichen Gründen unterlassen, bestimmte Nuancen zu kommentieren“, so der Kremlsprecher.

Auch Konstantin Kossatschjow, der Chef des Außenausschusses des russischen Oberhauses, hat am Freitag gegenüber der Agentur RIA Novosti einen Kommentar gegeben.

„Die Besessenheit der US-amerikanischen Politiker mit der 'Superaufgabe', um jeden Preis die Umsetzung der Gaspipelineprojekte mit russischer Beteiligung zu blockieren, überrascht niemanden mehr. Hier beobachten wir die Einheit selbst jener Kräfte, die in vielen anderen Fragen offen miteinander in Konflikt stehen“, sagte Kossatschjow.

Er erinnerte daran, dass das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt für 2021 noch von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden müsse, der zuvor schon zweimal versprochen habe, ein Veto dagegen einzulegen. Das Gesetz könne aber, so der Parlamentarier, trotz des Präsidentenvetos verabschiedet werden. Dafür sei die Unterstützung von zwei Dritteln der Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats erforderlich, und dies sei „im Prinzip möglich“.

„Wie dem auch sei, die 'Sanktionsdiplomatie' der Vereinigten Staaten geht weiter, und die USA zeigen der Welt erneut, was ihre Führungsrolle bedeutet: Nicht selbst zu schaffen und andere am Bauen zu hindern. Es ist seltsam, wenn vor einem solchen Hintergrund jemand über einen grundlosen Antiamerikanismus in Russland spricht, resümierte Kossatschjow.

USA gegen Nord Stream 2

Im Streit um die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 will der US-Kongress die angedrohten Sanktionen gegen die an der Pipeline beteiligten Unternehmen zwar ausweiten, vorher aber europäische Partnerstaaten konsultieren, hieß es in dem Entwurf für das Gesetzespaket zum US-Verteidigungshaushalt, auf den sich Demokraten und Republikaner in beiden Kammern im US-Kongress einigten.

Außerdem sollen in diesem Zusammenhang keine Sanktionen gegen die Regierungen von Deutschland, anderen EU-Mitgliedsstaaten, der Schweiz, Norwegen und Großbritannien sowie gegen die EU selbst verhängt werden dürfen.

Nach einer Verabschiedung durch beide Kammern im Kongress muss US-Präsident Donald Trump das Gesetz unterzeichnen, damit es in Kraft tritt.

Das Pipeline-Projekt kostet rund zehn Milliarden Euro und umfasst den Bau von zwei Strängen mit einer Gesamtkapazität von 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr von der russischen Küste durch die Ostsee bis nach Deutschland. Die USA, die verflüssigtes Erdgas auf den europäischen Markt bringen wollen, treten gegen den Bau von Nord Stream 2 auf.

Das deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) bestätigte am 1. Dezember, einen Weiterbau der Gaspipeline im deutschen Gewässer für Dezember genehmigt zu haben. Es werde ein Antrag für die Arbeiten von Januar bis April 2021 untersucht. Laut der Sprecherin Merle Mansfeld könnte die Verlegung der Rohrleitungen am 5. Dezember wieder aufgenommen werden.

