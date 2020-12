Deutsche Diplomatin zur neuen OSZE-Generalsekretärin bestimmt

Seit September 2016 bekleidete Schmid den Posten der Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und spielte eine entscheidende Rolle in der EU-Politik. Wie der Bundesaußenminister Heiko Maas am Freitag gegenüber den Medien mitteilte, sei Schmid die „richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle“.

„Ich kann mir keinen besseren Beitrag zur Handlungsfähigkeit der OSZE vorstellen als Helga Schmid. Helga Schmid ist eine Spitzendiplomatin, von deren Kaliber es in Europa nicht viele gibt“, betonte Maas ferner.

Die aus 57 Teilnehmerstaaten in Europa, Asien und Nordamerika bestehende OSZE ging aus der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) hervor. Diese war im Jahr 1975 im damals noch geteilten Europa gegründet worden. Die Aufgabe dieser Organisation besteht darin, sich für Frieden und Verständigung in Konfliktsituationen einzusetzen. Im Moment befasst sich die OSZE mit der Beilegung des Konflikts um Bergkarabach und hatte auch eine Vermittlung in Weißrussland vorgeschlagen, wo seit dem 9. August Proteste gegen den amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko andauern.

Allerdings hatte der OSZE-Vorsitzende Edi Rama zu Beginn des jährlichen Ministerrates am Donnerstag gesagt, dass jetzt unter den Mitgliedern wieder eine Konfrontation ähnlich der im Kalten Krieg herrsche. Die Organisation bleibe jedoch „der letzte Halt, die letzte Zuflucht“ in der internationalen Diplomatie, so Rama.

