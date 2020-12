Wertegemeinschaft, Anarchie, Krieg? Experten legen Szenarien für EU-Russland vor: Offenbar ist...

Während die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sich etwa im Einklang mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen indirekt mit Russlands Verteidigungsministerium anlegt (Stichwort: Position der Stärke) und von diesem dann direkt aufs Korn genommen wird, versuchen die Experten also schon in die Zukunft zu blicken und etwa zu sagen, wie es mit dem EU-Russland-Verhältnis 2030 aussehen wird. In den politischen und wirtschaftlichen Kernthemen, aber vor allem ja in der Sicherheit.

Dieser Aufgabe hat sich etwa das EU-Russland-Expertennetzwerk für Außenpolitik (EUREN) angenommen, 2016 von der EU-Delegation in Russland und dem Russischen Rat für internationale Angelegenheiten als Interaktionsplattform von außenpolitischen Experten geschaffen. 30 davon haben von Januar bis September vier Szenarien entwickelt und für diese abgestimmt. Die Ergebnisse haben der Leiter des Russischen Rates für internationale Angelegenheiten, Ivan Timofeev, und seine deutsche Kollegin von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Sabina Fischer, nun präsentiert.

Worum ging es?

In einer Sache zeigten sich die Experten einig: In den nächsten zehn Jahren werden die EU und Russland ihre grundlegenden Differenzen nicht überwinden können. Die vier Szenarien, um die es den Wissenschaftlern ging, heißen: „Kalte Partnerschaft“ in einer multipolaren Welt, „Eintauchen in Anarchie“, „Am Rande des Krieges“ und „Wertegemeinschaft“. Im ersten Fall heißt es, Russland und die EU würden schließlich zu einer umfassenden Zusammenarbeit in Fragen wie Klimawandel, Digitalisierung und Visaliberalisierung kommen, aber bei ihren Ansichten zur europäischen Sicherheit bleiben. Im positivsten Fall - einer Wertegemeinschaft - käme dann in Frage, dass ein womöglich reformiertes Russland und eine starke EU näher zusammenrücken, um Konflikte in ihrer gemeinsamen Nachbarschaft zu lösen und den Multilateralismus wiederherzustellen.

Sollten sich die Widersprüche innerhalb der EU nach der Corona-Pandemie verschärfen, etwa in der Klimapolitik oder in der Energiepartnerschaft mit Russland, wobei sich unterschiedliche EU-Mitglieder einzeln auf die konkurrierenden USA, Russland und China stützen würden, dann würde auch das Moskau-Brüssel-Verhältnis „in Anarchie eintauchen“. Falls der Westen aber zusammenhält, ebenfalls etwa beim Green Deal, und Russland dagegen weiter nachgibt und sich weiter an China wendet, bestünde die Gefahr einer militärischen Konfrontation, glaubt die Expertengemeinschaft.

Krieg nicht auszuschließen?

Dennoch findet nur einer von 30 Experten einen Krieg als mögliches Szenario. Fünf dagegen halten das „Eintauchen in Anarchie“ für sehr wahrscheinlich. Das heiße: Die EU erlebe weiter Desintegrationsprozesse und Russland gehe mit unterschiedlichen Mitgliedern einzeln vor, kommentiert Sabina Fischer in einem Podcast des Carnegie Moscow Center. Vieles würde auch zwischen Moskau und Brüssel von der weiteren Entwicklung in der Ukraine, aber auch in Belarus abhängen.

„Historisch gesehen lag über Weißrussland immer ein direkter Weg nach Moskau“, sagt Ivan Timofeev weiter im Podcast. „Steht ein gegenüber Russland feindliches Weißrussland in Aussicht, wird die kalte Vernunft jeder beliebigen Regierung in Moskau etwas versagen. Es bestünde dann eine große Gefahr <...>“.

Fischer dafür: Selbst wenn Belarus eine Form von Machtransformation erleben würde, würde das Land trotzdem nicht allzu sehr nach der Nato streben, denn die meisten Demonstranten würden schon Interesse an guten und harmonischen Beziehungen zu Russland zeigen. Die russische Führung überreagiere auf diese Entwicklungen, kritisiert die deutsche Politologin. Timofeev jedoch will nicht ausschließen, dass der Westen versuchen könnte, sich doch in die weißrussischen Proteste einzumischen und eine proeuropäische und pro-Nato-Regierung zu schaffen, - dann würde auch Russland aus der westlichen Sicht inadäquat reagieren. Eine Situation „am Rande eines Krieges“ würde dann ein eventueller russischer Truppeneinsatz schaffen, spekuliert Timofeev, aber er könnte sich jedoch nicht vorstellen, dass die EU dann gerade militärisch eingreifen würde. Timofeev zeigt sich überzeugt: „Belarus ist keine Verantwortungszone der westlichen Sicherheitsstrategien“.

Wer könnte von einer direkten Konfrontation der EU mit Russland profitieren?

Solch eine Konfrontation wäre laut Fischer wahrscheinlicher, wenn das politische System in Russland nach der Pandemie sowie nach der wirtschaftlichen Krise autoritär bleibe. In Russland wären die Profiteure etwa die nationalistisch gesinnten Teile des Establishments, hieß es weiter in der Diskussion, oder die Silowiki, also die Sicherheitsleute. Aber in der EU? Für Timofeev kommt es darauf an, dass die EU als Teil der Nato auf die führende Rolle der USA angewiesen sei. Dadurch seien alle Konfliktszenarien EU-Russland weniger als solche und mehr als Konflikte des westlichen Sicherheitssystems mit Russland wahrzunehmen. In diesem Sinne wäre eine derartige Konfrontation für die osteuropäischen Länder mit postkommunistischem Trauma von Interesse, aber auch für die ziemlich fortschrittliche europäische Rüstungsindustrie.

Das ist wohl der wahrscheinlichste Weg

Konfliktfreie Szenarien basieren dagegen auf positiven Veränderungen sowohl in der EU als auch in Russland. Die Grundlagen dafür heißen: In Russland werden Reformen durchgeführt, und die EU schafft es, gemeinsame Positionen zu formulieren und eine stärkere, einheitlichere Politik zu verfolgen. In dieser Hinsicht findet die Mehrheit der Experten, nämlich 18 von 30, das Szenario einer „kalten Partnerschaft“ am wahrscheinlichsten bis 2030. Solch eine Partnerschaft würde neben der Klimapolitik auch eine gemeinsame Lösung für den Donbass-Konflikt bedeuten.

Keines der EUREN-Mitglieder hielt es für möglich, das Szenario einer Wertegemeinschaft bis 2030 umzusetzen. Auch sollen Russland und die EU selbst in den positivsten Fällen zu weit von einer kompletten Lösung für die Probleme der europäischen Sicherheit entfernt sein.