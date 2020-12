Ein Olympia-Boykott ist so wirkungsvoll wie heiße Luft gegen Knochenbruch – Finger weg vom Sport!

Es scheint, als wollten sie nicht aus der Geschichte lernen: Einflussreiche Europapolitiker stellen einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking zur Diskussion. Als Begründung für einen solchen Schritt wird Chinas Umgang mit den Uiguren und anderen muslimischen Minderheiten angeführt. „Die brutale Unterdrückung der Uiguren in Xinjiang stellt das schlimmste Polizeiregime dar, das die Welt derzeit kennt“, verkündete Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der Delegation des Europaparlaments für die Beziehungen zu China. Im Lichte von Chinas Xinjiang- und Hongkong-Politik sei eine Debatte über die Winterspiele unvermeidlich, so der Grünen-Politiker. Ähnliche Töne kommen von Nicola Beer (FDP), ihres Zeichens eine der 14 Vizepräsidentinnen des Europaparlaments: „Ein Olympia-Boykott muss jetzt als mögliche Sanktion auf den Tisch.“

Dem geneigten Beobachter dürften sich nun mehrere Fragen stellen. Zum Beispiel: Warum diese plötzliche Sanktionslust europäischer Politiker – allen voran deutsche – gegenüber China? Vor zwei Jahren, als das Thema der chinesischen Umerziehungslager für Uiguren das erste Mal große Wellen in Politik und Medien hierzulande schlug, hatte dieser Umstand Außenminister Heiko Maas nicht davon abgehalten, seinen China-Besuch wie geplant abzuhalten. Natürlich musste Deutschlands Chef-Diplomat medienwirksam den erhobenen Zeigefinger präsentieren und verkünden, Deutschland werde die Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit den Uiguren nicht tolerieren. Das hielt ihn aber nicht davon ab, anschließend zur Tagesordnung überzugehen und mit den chinesischen Partnern an der Intensivierung der bilateralen Beziehungen und der beiderseitig nützlichen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu arbeiten. Seither war über die Lager, in denen nach damaligen Berichten etwa eine Million Uiguren eingesperrt und misshandelt wurden, bemerkenswert wenig zu hören.

Woher also die Idee? Ein Zeichen vorauseilenden Gehorsams an die USA? Den großen Bruder, der unter Trump China als wirtschaftlichem Konkurrenten durch Strafzölle das Wasser abgraben wollte, und nun mit Biden als neuem Mann an der Spitze jemanden hat, der sein Kabinett mit Personalien wie Michele Flournoy zu besetzen sucht, die in China und Russland die größten Bedrohungen für die Sicherheit der USA sehen? Dazu passen würde die Wahl der Waffen. In der Analyse der Denkfabrik „Rand Corporation“ von 2019, in der es um verschiedene Strategien geht, wie man Russland größtmöglichen Schaden zufügen könnte, ohne sich selbst in Unkosten zu stürzen, wird der Boykott von sportlichen Großveranstaltungen als eine Sanktionsmöglichkeit erwähnt. Und schließlich wäre das auch nicht das erste Mal.

Wir erinnern uns: 1980 boykottierten über 40 Staaten, dem Aufruf der USA folgend, die Olympischen Sommerspiele von Moskau. Offizieller Anlass war der Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan 1979. Politisch bewirkt hatte der Boykott, dem sich das NOK der BRD anschloss, herzlich wenig: Zwar musste die Sowjetunion, die in großem Maßstab in die Spiele investiert hatte, finanzielle Einbußen hinnehmen, doch die Truppen blieben in Afghanistan und im weltpolitischen Machtgefüge blieb alles auf seinem Platz.

Leidtragende waren die Athleten. Menschen, die über Jahre oder Jahrzehnte auf dieses eine Ziel hingearbeitet hatten und dann auf Druck der Politik auf ihren olympischen Traum verzichten mussten. Für viele verging damit die einzige Chance auf olympisches Edelmetall.

„Maßlose Enttäuschung“ habe er empfunden, als er erfuhr, dass die BRD nicht in Moskau teilnehmen würde, erinnerte sich Handball-Weltmeister Heiner Brand im Gespräch mit Sputnik. Zusammen mit mehreren Teamkollegen hatte Brand damals die Nationalmannschaft verlassen.

„Tja, es passt auch im Nachhinein für mich nicht zusammen. Wenn man Boykott macht, dann muss er auch konsequent in allen Gesellschaftsbereichen durchgesetzt werden. Das war eben nicht der Fall. Der einzige Bereich, in dem dieser Boykott wirklich konsequent durchgezogen worden ist, war der Sport. Insofern ist auch im Nachhinein nicht das kleinste bisschen Verständnis von meiner Seite aus da“, so Brands Bilanz vierzig Jahre später.

Das NOK der BRD hätte 1980 anders entscheiden können und sollen, bestätigte im Sputnik-Interview Olympia-Urgestein Walther Tröger, damals Generalsekretär des NOK und Gegner des Boykotts. Gegen die Maßnahme war auch ein Großteil der Athleten, die im Präsidium durch Athletensprecher Thomas Bach, einst sehr erfolgreicher Florett-Fechter und heute Präsident des IOC, vertreten wurden. Und Bach scheint die bitteren Erfahrungen von 1980 nicht vergessen zu haben. Zuletzt erklärte der IOC-Präsident im Sommer, ein Boykott der Olympischen Spiele würde lediglich die Athletinnen und Athleten derjenigen Nationen bestrafen, die den Boykott durchführten.

Was der Boykott der Spiele von Moskau an messbaren Ergebnissen gebracht hatte, war der Gegenboykott der Spiele von Los Angeles durch die Sowjetunion und die Ostblockstaaten vier Jahre später. Wieder waren es einzig die Sportler und die Sportbegeisterten, denen dieses Sanktionsinstrument weh tat.

Der eiserne Vorhang ist lange Geschichte und aus der breiten medialen Aufarbeitung der Boykottmaßnahmen von 1980 und 1984 sollten Politik und Öffentlichkeit inzwischen gelernt haben, möchte man meinen. Ohne die Menschenrechtslage in Xinjiang zu kennen oder schönreden zu wollen, möchte man angesichts der neuerlichen Boykott-Fantasien der EU-Parlamentarier den Entscheidern dennoch zurufen: Finger weg vom Sport!