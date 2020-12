AngeSpahnte Impfstoff-Zulassung: Hat die EU-Behörde EMA überhaupt eine Wahl? - Das sagt sie Sputnik

Viele Staaten wollen schon vor Weihnachten mit der Impfung gegen Covid-19 beginnen, die EU-Länder sind dabei allerdings auf die Entscheidung der Zulassungsbehörde in Amsterdam angewiesen. Diese wird in Deutschland von mehreren Seiten angespornt. Aber was soll das? Ein Kommentar.

Bald finden schon die ersten Impfungen gegen Covid-19 in Europa statt. In den USA könnte der Impfstoff des US-Konzerns Moderna als eine Art Geschenk schon vor Weihnachten zugelassen werden, die Briten waren noch schneller, bekamen die ersten Daten schon Ende Oktober eingereicht und kamen dem deutsch-amerikanischen Tandem von Biontech/Pfizer schon an diesem Mittwoch mit einer Notfallzulassung entgegen. Ab kommendem Dienstag wollen sie dann beginnen. Auch die Russen wollen mit „Sputnik V“ schon in der kommenden Woche massenhaft impfen.

Es gehe nicht darum, „irgendwie Erster zu sein“

Ende Dezember vs. Mitte Januar

Auf diese Bemerkung pochte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch nach einer Videokonferenz mit den EU-Amtskollegen, die Sicherheit habe oberste Priorität. Jedoch forderte Spahn die europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zu schnellem Handeln auf, nachdem Biontech/Pfizer und Moderna am Montag eine Zulassung ihrer mRNA-Impfstoffe in Amsterdam beantragt hatten. Pflegekräfte, Ärzte und andere hätten in der Krise gerade Tag und Nacht und an jedem Wochenende gearbeitet, so Spahn, daher dürfe man auch von der EU-Zulassungsbehörde erwarten, dass sie schnellstmöglich zu einer Entscheidung komme. Zwar sei Deutschland in der Corona-Pandemie nicht mehr auf die eigene Impfstoffbeschaffung angewiesen, die nationale Impfstrategie stehe jedoch seit Anfang September bereit. Schon im Januar will Spahn die ersten Risikogruppen und Pflegebeschäftigen impfen lassen, und Bundeskanzlerin hat ja schon vor Wochen eine Zulassung des Impfstoffes im Dezember angedeutet. Dann fordert noch Bundesärztekammerpräsident Dr. Klaus Reinhardt am Freitag im Deutschlandfunk eine schnellere Zulassung des Impfstoffs von BionTech/Pfizer. Kein Druck?

Die EMA selbst hat bisher bekanntgegeben, spätestens bis 29. Dezember eine Entscheidung über den Impfstoff von Biontech/Pfizer zu fällen. Einzelne Daten zu Qualität, Unbedenklichkeit und Wirksamkeit ihres Impfstoffs durften die Partner dabei schon in dem so genannten Rolling-Review-Verfahren vor dem „richtigen“ Antrag einreichen. So schnell ginge es bei der Zulassung gerade dank diesem beschleunigten Verfahren, gab die EMA dabei bekannt. Über den Moderna-Impfstoff soll dann bis 12. Januar entschieden werden. Dabei ist es offenbar eine übliche Praxis, dass die notwendigen Daten vorerst nur den Zulassungsbehörden vorliegen und nicht den Medien oder der Bevölkerung. Bisher haben Biontech/Pfizer im November die Zwischenergebnisse der dritten Testphase zu BNT162b1 nur in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. So auch Moderna zu ihrem mRNA-1273-Vakzin. Die ersten vorläufigen Ergebnisse von 60 Teilnehmern wurden zu BNT162b2 Ende September in der Zeitschrift „Nature“ veröffentlicht. Moderna dagegen veröffentlichte Mitte Juli erste Ergebnisse in der renommierten Fachzeitschrift "New England Journal of Medicine".

Hauptsache, Nutzen größer als Risiko

Die Genehmigung werde dann erteilt, wenn die Beweise überzeugend zeigen würden, dass der Nutzen der Impfung größer sei als das dadurch entstehende Risiko. Beispiele von Impfstoffen, die in der Vergangenheit womöglich nicht zugelassen wurden, nannte die Sprecherin nicht.

Der Sputnik-Frage, welche Umstände die EMA daran hindern könnten, die beiden Impfstoffe nicht rechtzeitig oder gar nicht zuzulassen, ist die Sprecherin Beatriz Romero ausgewichen. Stattdessen erklärte sie, dass die wissenschaftliche Bewertung, in der die Zulassung von Impfstoffen empfohlen werde, unabhängig sei und sich nach Bedürfnissen der Patienten und der öffentlichen Gesundheitspflege richte. „Die Empfehlung basiert auf der Stärke der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit eines Impfstoffs und auf nichts anderem“, so Romero.

Auf den Ansporn von Spahn und Co. zu „schnellerer Zulassung“ reagiert Romero gelassen:

„EMA und das European Medicines Network haben beispiellose Ressourcen mobilisiert, um die Entwicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe für COVID-19 zu unterstützen. Seit Beginn der Pandemie haben unsere Experten fast rund um die Uhr gearbeitet, auch an Feiertagen. Die Agentur und ihre wissenschaftlichen Ausschüsse werden in der Weihnachtszeit weiter an der Bewertung der Impfstoffe arbeiten.“

Wer dazu auf in die Erklärung der EMA zu den beiden Corona-Impfstoffen blickt, sieht, dass die EMA schon auf die sogenannte bedingte Marktzulassung (conditional marketing authorisation) setzt. Diese ermögliche in der EU die Zulassung von Arzneimitteln, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf erfüllen würden, auf der Grundlage weniger vollständiger Daten als normalerweise erforderlich. Dies sei der Fall, heißt es weiter, wenn der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit eines Arzneimittels oder Impfstoffs für Patienten das Risiko überwiege, das mit der Tatsache verbunden sei, dass noch nicht alle Daten verfügbar seien.

Angaben der Impfstoffentwickler noch nicht überprüft

Das Prinzip gibt wohl ebenso eine Antwort auf die Frage, warum all die Corona-Impfstoffe dieses Jahr so schnell entwickelt wurden, obwohl es bei anderen Jahre braucht. Das liege am „großartigen Forschergeist“ der Menschen, sagte Merkel vor einer Woche. Bedenken müsste man jedoch, dass das öffentliche Geld diesmal sofort da war, während andere Krankheiten sozusagen wieder weniger Glück haben. Die Ergebnisse sind bisher ermutigend, die Pharmaunternehmen berichten größtenteils nur von leichten typischen Impf-Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen oder leichtem Fieber. Allerdings sind es bisher nur Angaben der Impfstoffentwickler, noch nicht von unabhängigen Experten überprüft.

Die Impfstoffentwickler können ja schon vieles sagen. Aber alles? Der Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting sagte etwa auf der Pressekonferenz mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Dienstag, die Mainzer Firma könnte ihren Corona-Impfstoff nach einer Zulassung durch die Behörden „innerhalb von wenigen Stunden“ ausliefern - eine Ansage mit Anspruch. Am Freitag wurde jedoch publik, dass Biontech und Pfizer wegen der Probleme in der Lieferkette bei letzterem ihr Auslieferungsziel für dieses Jahr halbieren müssen. Außerdem hätten die Ergebnisse der klinischen Studie später vorgelegen als ursprünglich gedacht, sagte eine Pfizer-Sprecherin dem „Wall Street Journal“ am Donnerstag. Die Aktie von Pfizer bekam das sofort zu spüren. Es bleibt zu hoffen, dass die Qualität des Mittels selbst nicht für marktspezifische Schwankungen anfällig ist.