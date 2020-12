Bahrain will Wareneinfuhr aus israelischen Siedlungen im Westjordanland nicht zulassen - Bericht

Bahrain wird die Einfuhr israelischer Waren, die in den von Israel besetzten Siedlungen im Westjordanland produziert werden, nicht zulassen. Dies berichtet die bahrainische Nachrichtenagentur BNA.

Damit dementierte BNA die Kommentare des bahrainischen Ministers für Industrie, Handel und Tourismus, Zayed bin Rashid al-Zayani, der sich Anfang der Woche offen gegenüber Siedlungsimporten geäußert hatte. Dabei hatte er unter anderem gesagt, Bahrain werde keinen Unterschied zwischen Produkten machen, die in Israel oder im besetzten Westjordanland hergestellt werden.

„Die Erklärung des Ministers wurde falsch interpretiert, das Ministerium ist mit der bahrainischen Regierung hinsichtlich der Einhaltung der Resolutionen der Vereinten Nationen einig“, zitierte die Nachrichtenagentur BNA ihre Quelle im bahrainischen Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus.

Am 15. September hatten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen zu Israel in einem Abkommen formalisiert, das von den Golfstaaten unterzeichnet wurde, weil Israel den Plan zur Annexion von Siedlungen im Westjordanland auf Eis gelegt hatte.

Im November 2019 hatte der Europäische Gerichtshof die seit 2015 geltende Auffassung der EU-Kommission zur Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel aus israelischen Siedlungen im Westjordanland und anderen 1967 eroberten Gebieten bestätigt. Demnach müssen Wein, Obst oder Gemüse aus diesen Gebieten als solche markiert werden. Sie können nicht als Produkte Israels ausgewiesen werden. Die USA hatten dies damals kritisiert. Wenige Tage später erklärte die Regierung in Washington, der Bau jüdischer Siedlungen im Westjordanland sei aus Sicht der USA „nicht per se unvereinbar mit internationalem Recht“. Dies markierte eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik.

Sechstagekrieg 1967

Israel hatte 1967 im Sechstagekrieg unter anderem das Westjordanland, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen erobert. Die UN stufen die Gebiete als besetzt ein. Staaten dürfen nach internationalem Recht keine eigene Zivilbevölkerung in besetztes Territorium umsiedeln.

Allerdings betrachtet Israel das Westjordanland nicht als besetztes Land und erhebt historische und juristische Ansprüche darauf. Israel argumentiert dies damit, dass das Gebiet vor seiner Eroberung im Jahr 1967 keinem Staat gehört hätte.

