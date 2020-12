Frankreich rechnet mit EU-Geschlossenheit in Brexit-Verhandlungen

Der britische Poker, auf eine Spaltung in der EU zu setzen, sei gescheitert, sagte Europa-Minister Clement Beaune der Sonntagszeitung „Journal de Dimanche“. Ihm zufolge unterstütze auch Bundeskanzlerin Angela Merkel die Position Frankreichs. Die französische Regierung sei bereit, ein Veto einzulegen, sollte das Brexit-Abkommen unzureichend sei. Ein Knackpunkt sei Frankreichs Forderungen nach Fischerei-Rechten in britischen Gewässern.

Derweil hat das britische Kabinett einem Zeitungsbericht zufolge Premierminister Boris Johnson den Rücken gestärkt. Es werde auch einen No-Deal akzeptiert, sollte Johnson entscheiden, dass dies notwendig sei, berichtete die „Times“.

Weitere Verhandlungen

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson haben am Samstagabend in einer gemeinsamen Erklärung weitere Brexit-Verhandlungen angekündigt.

Die Politiker besprachen die Verhandlungen in einem Telefongespräch. Es sei entschieden worden, dass die Chefunterhändler am Sonntag in Brüssel wieder zusammentreten sollten. Von der Leyen und Johnson selbst wollten erneut am Montagabend direkt miteinander sprechen.

Am 31. Dezember läuft die Übergangsfrist aus, in der Großbritannien noch den EU-Regeln für Handel, Reisen und Geschäftsbeziehungen unterworfen ist.

Formell hatte das Vereinigte Königreich bereits am 31. Januar 2020 die EU verlassen. Sollte kein Abkommen zustande kommen, befürchtet die Wirtschaft ab 2021 massive Störungen der Handelsbeziehungen sowie Zollschranken.

