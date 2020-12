Nach Anschlag auf Kernphysiker: Teheran bestätigt Einsatz von satellitengesteuerter Waffe

Der iranische Atomphysiker Mohsen Fachrisadeh ist mit einer satellitengesteuerten Waffe getötet worden, berichteten Medien am Sonntag unter Verweis auf den Sprecher der iranischen Revolutionsgarden (IRGC), Ramazan Sharif.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars ist der Wissenschaftler aus einer Entfernung von 150 Metern aus einer in einem Auto der Marke Nissan eingebauten Waffe erschossen worden. Auch der iranische Sender „Al-Alam“ hatte eine solche Information gebracht.

Die Behörden im Iran bestätigten Berichten zufolge die Angaben darüber, dass am Tatort keine Täter anwesend gewesen seien. Es sei festgestellt worden, wer das Attentat geplant habe und welche Personen an dem Mord beteiligt gewesen seien, hieß es weiter.

Attentat auf Atomphysiker

Der Raketenexperte Mohsen Fachrisadeh (63) war am 27. November bei einem Anschlag in einem Vorort der iranischen Hauptstadt Teheran ums Leben gekommen. Der Wissenschaftler galt als einer der renommiertesten Verteidigungs- und Raketenexperten im Land. Ihm wird auch eine zentrale Rolle in dem 2003 eingestellten Atomwaffenprogramm der Islamischen Republik nachgesagt.

Das iranische Verteidigungsministerium bezeichnete den Angriff als Terrorakt. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif machte Israel mitverantwortlich für die Tat – dafür soll es auch ernsthafte Hinweise geben. Er rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, die Politik der Doppelstandards zu stoppen und den „Akt von staatlichem Terrorismus“ zu verurteilen. Israelische Politiker haben sich bis jetzt eines Kommentars enthalten.

pd/mt/sna