Proteste in Weißrussland: Polizei meldet über 300 Festnahmen

Die Polizei in Minsk hat am Sonntag mehr als 300 Personen wegen der Teilnahme an nicht genehmigten Protestaktionen festgenommen, teilte der Pressedienst der Städtischen Hauptabteilung für innere Angelegenheiten des Exekutivkomitees Minsk der Agentur RIA Novosti mit.

Demnach sind gegen die Festgenommenen Vorwürfe gemäß dem Artikel „Verstoß gegen die Anordnung der Organisation oder Durchführung von Massenveranstaltungen“ erhoben worden. Ein Verwaltungsverfahren sei eingeleitet worden, hieß es.

An einigen Orten hätten die Protestler versucht, auf die Fahrbahn zu treten, die Sicherheitskräfte hätten diese jedoch gestoppt.

Mehrere festgenommene Personen seien auch zuvor wegen der Teilnahme an den Kundgebungen zur Rechenschaft gezogen worden, so die Behörde.

Proteste in Weißrussland

Gleich nach den Präsidentschaftswahlen in Weißrussland am 9. August hatte die Opposition mit landesweiten Massenprotestaktionen begonnen. Vor allem werden Proteste sonntags abgehalten, in Minsk werden Umzüge organisiert.

Diesmal versammelten sich Oppositionsanhänger in Minsk in Kolonnen in verschiedenen Teilen der Stadt, um lokale Prozessionen abzuhalten. Sie wurden aber von Sicherheitskräften daran gehindert, die einzelne Festnahmen durchführten.

Die Gegner des amtierenden Staatschefs Alexander Lukaschenko, für den dieser Wahlsieg bereits der sechste in Folge war, wollen seine Wiederwahl nicht anerkennen. Nach Angaben der Zentralen Wahlkommission konnte Lukaschenko 80,1 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Die Opposition erkennt indes seine Herausforderin Swetlana Tichanowskaja als Wahlsiegerin an.

Bei der Auflösung der oppositionellen Kundgebungen setzten die Ordnungskräfte teilweise Tränengas, Wasserwerfer, Blend- und Lärmgranaten sowie Gummigeschosse ein.

Auch Lukaschenkos Anhänger halten Veranstaltungen zur Unterstützung des Präsidenten ab, dessen Amtseinführung am 23. September stattgefunden hat. Die Strafverfolgungsbehörden stellen eine Radikalisierung der Proteste in Weißrussland fest, die zudem von den Straßen in die Höfe der Wohnhäuser verlegt würden.

pd/mt/sna