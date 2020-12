Minsk wirft Nato Gewaltvorbereitung gegen Weißrussland vor

Ruslan Kossygin, ein hochrangiger Vertreter des weißrussischen Generalstabs, hat in einem Interview auf die verstärkte Entwicklung der militärischen Infrastruktureinrichtungen in den Nachbarstaaten hingewiesen, die eine Stationierung von Nato-Streitkräften gewährleisten können. Dabei spielte er auf einen möglichen Kampfeinsatz gegen das Land an.