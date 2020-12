Türkei wirft festgenommenen russischen Journalisten Spionage vor

Der Fall der in Istanbul inhaftierten Journalisten des russischen Senders NTV ist vor Gericht gebracht worden. Sie könnten wegen Spionage angeklagt werden, wie ein mit der Situation vertrauter türkischer Sprecher mitteilte.

„Russischen Journalisten kann möglicherweise Spionage vorgeworfen werden“, sagte der Sprecher.

Am Montag seien die NTV-Journalisten in den Istanbuler Justizpalast Caglayan gebracht worden, so der Sprecher weiter.

Laut türkischen Gesetzten wird unbefugtes Filmen in militärischen Einrichtungen mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis fünf Jahren bestraft. Wenn es als Spionage verhandelt wird, gibt es bis zu 15 bis 20 Jahren Strafe.

Hintergrund

Zwei Mitarbeiter des russischen Senders NTV, Autor Alexej Petruschko, und Kameramann Iwan Malischkin, wurden in einem Istanbuler Vorort am 3. Dezember festgenommen . Seitdem kann die Redaktion sich mit ihnen nicht mehr in Verbindung setzen.

Wie ein Sprecher aus dem türkischen Außenministerium mitteilte, hatten die Journalisten angeblich keine Akkreditierung und sollen ein Video eines Ortes aufgenommen haben, wo die Kampfdrohnen "Baykar Savunma" hergestellt werden.

om/tm/sna