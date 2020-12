Merkel und Putin besprechen während Telefonat den Fall Nawalny

In einem Telefongespräch am heutigen Montag haben die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der russische Präsident Wladimir Putin eine Reihe von aktuellen Themen besprochen.

Wie ein Vertreter des Bundeskabinetts gegenüber RIA Novosti preisgab, wurde auch der Fall des russischen oppositionellen Bloggers Alexej Nawalny während des Telefonats erwähnt.

„Bundeskanzlerin Merkel hatte heute ein Telefongespräch mit Präsident Putin. Die Bundeskanzlerin und der Präsident sprachen über Bergkarabach, die Ukraine (und das 'Normandie-Format') und den Fall Nawalny”, hieß es.

Der Vertreter des Kabinetts gab keine weiteren Details des Gesprächs bekannt.

Causa Nawalny

Alexej Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug (Tomsk – Moskau) zusammengebrochen. Er wurde zunächst in einem Omsker Krankenhaus behandelt und dort in ein künstliches Koma versetzt. Der 44-Jährige wurde später auf Drängen seiner Familie in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt. Anfang September wurde Nawalny aus dem Koma geholt und bereits am 23. September aus der Berliner Charité entlassen.

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) teilte im Okober mit, dass in den Blut- und Urinproben des russischen Bloggers und Kreml-Kritikers Giftspuren festgestellt worden seien, welche auf einen der Nowitschok-Gruppe ähnlichen Nervenkampfstoff schließen ließen. Dieser soll jedoch nicht in der Chemiewaffenkonvention gelistet sein. Die Untersuchung beruhte demnach auf eigenen Analysen der OPCW und soll mit den Befunden der Spezial-Labore in Deutschland, Frankreich sowie in Schweden übereingestimmt haben.

Russland hat bereits mehrmals Deutschland sowie andere westliche Partner und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zur Kooperation im Fall Nawalny aufgefordert, doch weder Berlin noch Paris stellen Russland die erforderlichen Daten zur Verfügung und antworten nicht auf russische Rechtshilfegesuche.

