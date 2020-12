Unbefugtes Filmen: Festgenommene russische Journalisten sollen die Türkei nun verlassen

Ein Gericht in Istanbul hat die festgenommenen Mitarbeiter des russischen Senders NTV entlassen. Wie ein mit der Situation vertrauter Sprecher mitteilte, sollen die beiden Männer aus der Türkei deportiert werden.

„Sie werden aus der Türkei abgeschoben“, sagte der Sprecher. Der Sender NTV bestätigte diese Angaben.

Hintergrund

Der NTV-Autor Alexej Petruschko und der Kameramann Iwan Malischkin wurden in einem Istanbuler Vorort am 3. Dezember festgenommen. Sie hatten angeblich laut türkischen Behörden keine Akkreditierung und sollen ein Video an einem Ort aufgenommen haben, wo diehergestellt werden.

Laut einem türkischen Sprecher hätten sie wegen Spionage angeklagt werden können. Am heutigen Montag wurden sie ins Gericht gebracht.

