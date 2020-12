Bergkarabach: Heiße Phase des Konflikts kommt zu Ende – Russlands Außenminister

Der Konflikt in Bergkarabach kommt laut dem russischen Außenminister Sergej Lawrow aus der heißen Phase. Die trilateralen Vereinbarungen zwischen Russland, Armenien und Aserbaidschan haben den Krieg gestoppt. Dies teilte Lawrow vor Beginn der Verhandlungen mit seinem armenischen Amtskollegen Ara Ayvazyan mit.

Moskau sei froh, dass Ayvazyan seinen ersten Auslandsaufenthalt als Außenminister in Russland mache, fügte Lawrow hinzu.

„Wir kommen gerade erst aus der heißen Phase des Konflikts um Bergkarabach heraus. Ich möchte die Bedeutung, die heute bereits alle anerkannt haben müssen, jener gemeinsamen Erklärung hervorheben, die vom armenischen Ministerpräsidenten, dem Präsidenten Aserbaidschans und dem Präsidenten der Russischen Föderation am 9. November unterzeichnet wurde, und die den Krieg gestoppt und die Vereinbarungen sichergestellt hat“, sagte Lawrow.

Zu den Vereinbarungen gehören Lawrow zufolge die Möglichkeit für Flüchtlinge und Binnenvertriebene, in ihre Heimat zurückzukehren, die Wirtschaft wiederherzustellen, humanitäre Probleme zu lösen und alle Kommunikationswege freizugeben – sowohl in wirtschaftlicher als auch in verkehrstechnischer Hinsicht, erklärte Lawrow.

Südkaukasus – Region der Stabilität

Der Südkaukasus verwandelt sich laut dem russischen Außenminister von einer Region der Widersprüche in eine Region der Stabilität. Russland werde dabei sein Möglichstes tun, um dies zu fördern.

„Wir haben vereinbart, die gesamte Kommunikation – wirtschaftliche und verkehrstechnische – freizugeben. Auf diese Weise können wir im Interesse aller dort lebenden Völker wirklich Bedingungen für die Umwandlung des Südkaukasus von einer Region der Widersprüche in eine Region der Stabilität und des Wohlstands schaffen. Wir werden unser Bestes tun, um Fortschritte in dieser Richtung zu fördern“, sagte er.

Bergkarabach-Vereinbarung

In der Nacht zum 10. November hatten Russlands Präsident Wladimir Putin, sein aserbaidschanischer Amtskollege Ilcham Alijew und der armenische Premierminister Nikol Paschinjan eine Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach erzielt.

Die Vereinbarung sieht den vollständigen Waffenstillstand in Bergkarabach seit dem 10. November vor. Aserbaidschan und Armenien bleiben dabei in den von ihnen besetzten Stellungen. Das Dokument schließt außerdem den Austausch von Kriegsgefangenen mit ein.

Armenien soll drei Kreise an Baku zurückgeben. Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedenssoldaten, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

aa/mt/sna