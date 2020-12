US-Botschafter in Weißrussland? Tichanowskaja appelliert an USA

Die weißrussische Ex-Präsidentschaftskandidatin und Oppositionsanführerin Swetlana Tichanowskaja hat am Montag in einem Online-Auftritt vor der US-Denkfabrik „Atlantic Council“ die USA aufgefordert, einen Botschafter in Weißrussland zu ernennen, dabei aber das Beglaubigungsschreiben nicht dem Präsidenten Alexander Lukaschenko zu überreichen.