Themen: Ursula von der Leyen gibt die Verteilung der Fachressorts in Brüssel bekannt – Details und Hintergründe +++ Steigt die Türkei in die Aufrüstungsspirale mit ein? – Reaktionen zu den Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan +++ Wahlbeobachter lobt die Durchführung der Kommunalwahlen in Russland