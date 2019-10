Themen: Migrationspolitik der EU und drohende militärische Operation der Türkei in Nordsyrien – Details und Hintergründe +++ USA kündigen neue Milliarden-Zölle auf EU-Importe an – Sind diese Maßnahmen rechtens? – Wirtschafts-Experte +++ Globalisierungs-Kritiker Walden Bello präsentiert sein neues Buch „Counterrevoluton: The Rise of the Far Right“ - Exklusiv