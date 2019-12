SNA-Radio: US-Sanktionen gegen Europäisch-Russisches Gasprojekt, Ursula von der Leyens Mondlandung

Das US-Repräsentantenhaus attackiert das North Stream 2- Projekt von Russland und seinen europäischen Partnern. Ein Wettlauf in der Ostsee beginnt +++ Wahlen in England, Schottland, Wales und Nordirland. Wenn die Tories um Boris Johnson gewinnen kommt der schnelle Brexit+++ Megaprojekt Strukturwandel! Die EU-Kommission will Europa auf klimaneutral schalten